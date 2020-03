Arnold Schwarzenegger is adakozott egymillió dollárt a koronavírus elleni küzdelemre

Nemrég még csak minipónija és miniszamara társaságában magyarázta el, hogy miért is érdemes mindenkinek otthonmaradással küzdeni a koronavírus ellen, de Arnold Schwarzenegger most a tettek mezejére is lépett, és egymillió dollárt (327 millió forintot) adományozott egy egészségügyi alapítványnak – írja a Rolling Stone.

Sosem hittem abban, hogy a kanapén ülve panaszkodjunk azon, milyen rosszak is a dolgok. Mindig azt gondoltam, nekünk is ki kell vennünk a részünket a dolgok jobbra fordításából. Így egyszerűen védhetjük meg a valódi akcióhősöket, akik a frontvonalon, azaz a kórházakban dolgoznak, és büszke vagyok rá, hogy én is a része lehetek.

Ezzel a szöveggel jelentette be a filmsztár és volt kormányzó, hogy átutalt egymillió dollárt a Frontline Responders Fund közösségi adománygyűjtő kampány számára, egyúttal felkérte arra követőit, hogy tegyenek hasonlóan ők is.

A Schwarzenegger által támogatott szervezet célja, hogy összegyűjtsön ötmillió dollárt orvosi maszkokra, köpenyekre és más eszközökre a koronavírus elleni küzdelemben.

Nem ő az első sztár, aki hasonlóan jár el: korábban Ryan Reynolds és felesége, Blake Lively adományoztak fél-félmillió dollárt két, a vírusban különösen veszélyeztetett, alacsony jövedelműek ellátásán dolgozó szervezetnek.

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!