Súlyos károkat okozott a földrengés a Zágrábi Régészeti Múzeumban

Elég súlyos károkat okozott a március 22-i földrengés a Zágrábi Régészeti Múzeumban. A horvát fővárost erős, a Richter-skála szerint 5,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg vasárnap hajnalban, amit fél órával később egy újabb, 5-ös rengés követett. A városban legalább 450 épület károsodott, köztük Zágráb jelképe, a gótikus Mária mennybemenetele-székesegyház is, amelynek az egyik tornyáról zuhantak le nagyobb darabok.

Megsérült a Zágrábi Régészeti Múzeum is, amely 450 ezer műtárgyával Közép-Európa egyik legjelentősebb ókori egyiptomi és klasszikus gyűjteményének számít. A múzeum a Facebookon tett közzé több száz fényképet, amelyek azt mutatják, hogy az állandó kiállítás tárgyainak jelentős része súlyosan károsodott. Megsérült a múzeum épülete is, az 1879-ben épült Vranyczany-Dobrinović-palota, repedések jelentek meg az épület külsején és a belső terekben is számtalan repedés figyelhető meg a falakon.

A koronavírus-járvány megnehezíti a mentési munkálatokat, de a múzeum közleménye szerint

zajlik az épület felmérése, a tárgyak biztonságos elszállítása és a károk felmérése minimális létszámú múzeumi stáb részvételével, hogy az előírások szerint megelőzzük a Covid-19 vírus továbbterjedését.

Tegnap egy újabb közleményben arról számoltak be, hogy statikai szakvélemény készül a palota állapotáról, az épület mindkét oldalán két lyukat vettek észre, és az egyik kémény is ledőléssel fenyeget.

6 Az ókori görög kerámiák jelentős része összetört Galéria: A Zágrábi Régészeti Múzeum megsérült gyűjteménye (Fotó: Arheološki muzej u Zagrebu)

A múzeum által közzétett képek tanúsága szerint a gyűjteményben a legnagyobb károkat az okozta, hogy a tárlókban a tárgyak nem voltak biztonságosan rögzítve, és jelentős részük felborult. Emiatt tört össze sok festett ókori görög kerámia és üvegtárgy, leesett a falról több festett óegyiptomi sztélé, és legalább három római portrészobor is lezuhant a talapzatáról.

A sérülések többsége a jelek szerint a kisebb tárgyakat érte, de az egyik fénykép tanúsága szerint földre zuhant és darabokra tört egy ruhátlan ifjút ábrázoló, nagy méretű antik márványszobor is.

A régészeti múzeumon kívül károkat jelentett a Művészeti és Iparművészeti Múzeum, súlyosan megsérült a Horvát Történeti Múzeum épületének teteje és a Néprajzi Múzeum is.