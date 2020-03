Anthony Hopkins az önkéntes karanténban felcsapott festőművésznek

A 82 éves Anthony Hopkins a koronavírus-járvány idején óvatosságból önkéntes karanténba vonult. Mindennapjait csak a macskájával osztja meg, akit nemrég a zongorajátékával szórakoztatott.

Úgy tűnik, Anthony Hopkins reneszánsz ember, hiszen az önkéntes karantén ideje alatt nemcsak zenéléssel múlatja az idejét, ahogy arról egy Instagramra feltöltött videójában beszámolt.

A videóban Hopkins megköszönte követői jókívánságait, és elmondta, hogy mi mindent is csinál, amióta elszeparálta magát.

Természetesen megemlékezett arról, amikor a macskájának zongorázott, és rögtön azt is megmagyarázta, hogy miért csak egyedül állt ezúttal a kamera elé:

Niblo most nagyon elfoglalt, a memoárjait írja.

Majd azt is megosztotta a követőivel, hogy egyébként festeget is a karantén alatt. Miközben a kamera körbesvenkelt a műtermén, nagyméretű – feltehetően – olaj technikájú festményeket láthatunk. A képek jellegzetes portrékat ábrázolnak, talán a naiv-expresszív címkével lehetne őket leginkább kategorizálni. Hopkins a videóban azt is beismerte, hogy valószínűleg Niblo cica tehetségesebb festő nála:

Ezek a legfrissebb képeim, amiket csak úgy szórakozásból csináltam. Attól tartok, hogy Niblo nincs igazán oda a munkáimért, azt hiszem, ő jobb festő, mint én.

A képekkel kapcsolatban sokan kifejetették a véleményüket az Oscar-díjas színész Instagramján, a kommentelők között feltűnt Andy Garcia is, aki azt írta:

Vigyázz magadra, Tony! Továbbra is inspirálj minket!

