Meghalt Krzysztof Penderecki, lengyel zeneszerző

86 éves korában, hosszú és súlyos betegség után elhunyt Krzysztof Penderecki, írja az MTI.

A lengyel zeneszerző több mint 120 művet szerzett, köztük 4 operát és 8 szimfóniát: legismertebb művei a Lukács Passió (1963-'66) és a Lengyel Rekviem (1980-1984). Műfajilag sokszínű skálán alkotott, korai műveiben Sztravinszkij hatása és az avantgárd jegyei fedezhetők fel - Penderecki egyébként a komolyzenei avantgárd kiemelkedő alakja volt -, de avantgárdtól egészen a tonalitásig sokféle irányban kipróbálta magát.

Igazán ismert 1959-es Gyászénekkel lett, amit Hiroshima áldozatainak emlékére készített. Penderecki karmesterként és zenepedagógusként is dolgozott.

A komolyzenéről Penderecki egy interjúban azt mondta,

A klasszikus zene hallgatása olyan, mint a filozófiai könyvek olvasása, nem kell mindenkinek megtennie. A zene nem mindenkinek szól.

Azt azonban támogatta, hogy a mainstream és az új zenei irányzatok (például az elektronikus) is teret nyerhessen a komolyzenében, hiszen "megfelelően és bölcsen használva minden jó".

A zeneszerző komolyzenei munkássága mellett filmzenei téren is alkotott: Stanley Kubrick 1980-as, ikonikus Ragyogásában, a klasszikus horrorfilmben, az 1973-as Az ördögűzőben, Martin Scorsese Viharszigetében és a Twin Peaks tévésorozat 2017-es új évadában is hallhatók művei. Lengyelországban zenei központot is neveztek el róla. Penderecki egyébként Magyarországon is többször vezényelt.