Nem áll le a Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilm forgatása

A koronavírus-járvány és az olimpia elhalasztása ellenére sem állnak le a készítők a Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilm forgatásával. Sajtóközleményükben azt írják:

A portréfilm alkotóinak döntése szinkronban áll az eredeti szándékukkal, miszerint a stáb szárazon és vízen, a felkészülés hullámhegyein és hullámvölgyein át követi a magyar úszófenomén felkészülését a tokiói olimpiai játékokra.

A közlemény szerint Hosszú a mostani időszakban is kitartóan edz, készül, és ezt továbbra is kamerákkal követi végig a stáb. Viszont a járvány miatt itt is be kell tartani a szabályokat, így a stáb két méternél nem mehet közelebb az úszóhoz, és folyamatosan fertőtlenítik az eszközeiket is.

Örülök neki, hogy folytatjuk a forgatást és ezt a kritikus helyzetet is megörökítjük, nekem tényleg nagyon fontos ez a film. Igazából engem legerősebben soha nem az érmek motiváltak, sokkal inkább az ösztönöz, hogy másoknak segítsek azzal, hogy a saját példámon keresztül megmutatom, hogy kemény munkával igenis el lehet jutni a csúcsra. Ez a dokumentumfilm erre szuper eszköz, és nagy megtiszteltetés számomra. Természetesen megrendített az olimpia elhalasztásának híre, de pár nap alatt alkalmazkodtam az új helyzethez, már az új edzéstervem is összeállt. A járvány miatt most különösen vigyázok másokra és persze magamra, kizárólag edzeni járok el otthonról, de a versenyek nagyon hiányoznak. Humorral és kreativitással próbálom pótolni, új kihívásokon töröm a fejem, most például bokszolni szeretnék. Bízom benne, hogy a filmen visszanézve ez a vészhelyzet, minden fájdalmával és megpróbáltatásával együtt, egy furcsa útelágazásnak tűnik majd, amiből mindannyian sokat tanulunk

– idézi a közlemény Hosszút. A produkciót egyébként a Nemzeti Filmintézet támogatja, a producer Lajos Tamás, a forgatókönyvíró és kreatív producer Köbli Norbert, rendezője pedig Pálinkás Norbert.

A tervek szerint a film a tokiói olimpia után kerülne a mozikba, amit azt jelenti, hogy ez csak 2021-ben lesz, hiszen a járvány miatt el kellett halasztani az eseményt.