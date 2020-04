Tizenévesen elhunyt a The Flashből ismert kanadai színész

Tizenhat éves korában elhunyt Logan Williams színész, aki A Villám (eredeti címén The Flash) című sorozatban a fiatal Barry Allent alakította – értesült a The Tri-City News.

Logan Williams 2003-ban született a kanadai Vancouverben. Az IMDb szerint 10 évesen játszotta első szerepét a The Color of Rain című tévéfilmben. 2015-ben szerepet kapott a Suttogók című amerikai horror-drámasorozatban, amelynek Steven Spielberg volt az executive porducere. A The Flashen kívül Williams játszott az Odaátban, és a When Calls the Heart című romantikus drámasorozatban is.

A tragikusan fiatalon elhunyt színészt családja, barátai és kollégái is gyászolják. Williams édesanyja arról beszélt a sajtónak, hogy a különösen nehéz a gyász a most, a koronavírus miatt bevezetett korlátozások idején ugyanis nem találkozhat a szeretteivel.

Nem ölelhetem meg a szüleimet, akik az unokájukat vesztették el

– mondta Marlyse Williams, aki biztos abban, hogy a fia a tehetségének és a nagyszerű külsejének köszönhetően óriási sztár lehetett volna.

Grant Gustin, a The Flash főszereplőjét alakító színész az Instagramon búcsúzott a fiatalkori énjét alakító kollégájától. A sorozat pilot-epizódjának forgatásán készült képhez írt kísérőszövegben arra emlékszik vissza Gustin, hogy már 2014-ben is lenyűgözte az akkor tizenegy éves Logan Williams tehetsége és az, amilyen profin viselkedett a forgatás alatt.

Gondolatban és imádságban ott leszek vele és a családjával ebben az időszakban, amely egész biztosan elképzelhetetlenül nehéz a számukra – írja Gustin, aki a követőit is arra kéri, emlékezzenek meg imáikban Logan Williamsről és a családjáról.