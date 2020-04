Júniusig nem nyit ki a vírus amerikai gócpontjában a Broadway

A koronavírus miatt tovább tartanak zárva a New York-i Broadway színházai, a színháztulajdonosokat és producereket képviselő Broadway League bejelentése szerint június 7-ig biztos nem nyitnak ki, írja az MTI.

New York idegenforgalmi látványosságának is számító színházai március 12-én zártak be a vírus miatt, akkor úgy volt, csak egy hónapra. Ekkor 95 koronavírussal fertőzöttje volt New York városának, az egy hónap leteltével azonban döbbenetesen megnőtt a betegek száma, New York állam lett az USA legfertőzöttebb területe. A városban jelenleg már több halottja van a vírusnak, mint 9/11-nek, a World Trade Center elleni terrortámadásnak volt.

A drasztikus változások miatt így a Broadway kénytelen volt az egy hónapos bezárásnál hosszabb időre tervezni, így végül június 7-ig törölték minden műsorukat. Közleményükben azt írták: