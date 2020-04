Megszüntetné a kulturális szférában dolgozó közalkalmazotti státuszt a kormány

Meg akarja szüntetni a kulturális szférában dolgozó közalkalmazotti státuszt a kormány, a Munkások Újságja szerint ez derült ki a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatból, melyet a húsvéti ünnep alatt kellene a szakmai szervezeteknek véleményezni.

A dokumentum szerint a közalkalmazottakkal július 15-ig közlik a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot, amit ha nem fogadnak el, akkor nem dolgozhatnak tovább a kulturális intézményben.

A lap szerint sokat fognak bukni az átalakítással az idősebb, nyugdíj előtt álló kulturális szakemberek is, mert eddig 25, 30 és 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalom illette meg a közalkalmazotakat. A jutalom a közalkalmazott két-, három- illetve öthavi illetményének felel meg, ami nagyságrendileg akár félmillió forintos összeget is jelenthet, de egy phd fokozattal rendelkező 40 éve a szakmában dolgozó, nyugdíj előtt álló közalkalmazott, kb. nettó másfél milliót is veszíthet.

Az egyik szakszervezet Facebook-posztja szerint csütörtök délután kapták meg a dokumentumot, melyre kedden 8 óra 30 percig kell leadni a javasalataikat - jegyzi meg a lap.