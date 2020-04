43 ezer munkatárs fizetését nem fizeti tovább a Disney World

A floridai Orlandóban található Walt Disney World még március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt, és mivel még most sem lehet tudni, mikor fognak tudni újra megnyitni, április 19-én leállítják 43 ezer munkatárs bérének kifizetését – írja a USA Today.

A munkatársak viszont továbbra is megtarthatják a munkaviszonyukkal járó juttatásaikat, így az egészségbiztosításukat, a fogorvosi ellátásra szóló lehetőséget és az életbiztosításukat is a kényszerszabadság idejére, de maximum egy éven keresztül. A dolgozói szakszervezet közleménye szerint ez a megállapodás a céggel erősebb védelmet biztosít, „mint bármilyen kényszerszabadságra küldött munkavállalónak az Egyesült Államokban”. A Forbes mindehhez hozzáteszi: a Disney abba is beleegyezett, hogy kifizetik bármely munkatárs koronavírus-tesztjét, aki ezt igényli.

Nagyjából 200 munkatárs őrizheti meg a munkáját: ők a park számára létfontosságú feladatokat végzik el a zárva tartás alatt. A Disney World Amerika legnagyobb, egy telephelyen működő cége a maga 77 ezer dolgozójával; sajtóértesülések szerint a cég hamarosan a nem a park területén dolgozó, további munkavállalóinak is felfüggesztené a fizetését.

A Disney World orlandói konkurensei, a Universal Orlando és a SeaWorld is zárva tartanak. A SeaWorld a munkavállalói 90 százalékát küldte kényszerszabadságra, a Universal pedig szintén április 19-éig fizeti ki a béreket, majd 80 százalékkal csökkenti azok összegét.