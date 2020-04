J. K. Rowling titokban visszavásárolta a villát, ahol felnőtt

J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek szerzője, egy a férje, Neil Murray által vezetett, ingatlanokkal foglalkozó cégen keresztül titokban megvásárolta azt a viktoriánus villát, amelyben 9 és 18 éves kora között élt, és amely aztán rengeteg inspirációt adott neki az elsöprő sikerű könyvsorozat megírásához.

A BBC cikke szerint Rowling 2011 szeptemberében szerezte vissza a 19. század közepén épült, a délnyugat-angliai Gloucestershire megye Tutshill nevű településén álló Church Cottage nevű ingatlant, amelyért mintegy 400 ezer fontot adhatott a korábbi tulajdonosnak.

Rowling és családja 1974-ben költözött a Roxfortra emlékeztető, vidéki villába, a településen fejezte be az általános iskolát – ez köszön vissza a Tutshilli Tornádók kviddicscsapat nevében is –, majd a közeli Sedburyben folytatta a tanulmányait, úgy tudni, a középiskolában megismert emberek ihlették például Ron Weasley és Perselus Piton alakját is.

A Rowling család egészen 1995-ig élt a viktoriánus épületben, ekkor vásárolta meg tőlük Julian Mercer brit producer, aki hat évvel később, 2011-ben adott túl az ingatlanon – akkor még nem lehetett tudni, hogy maga J. K. Rowling vásárolta vissza azt. 1982-ben az egyik ablakkereten még üzenetet is hagyott az utókornak ("Itt aludt Joanne Rowling"), amely a Guardian 2011-es cikkének megjelenésekor még biztosan megvolt.