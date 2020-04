Plágiummal vádolja Hajdu Szabolcsot Vitézy László rendező, mert ugyanazt a címet adta új filmjének, mint ő negyven évvel ezelőtt saját alkotásának, írja az MTI.

Vitézy Lászlót azért sérti a címegyezőség, mert szerinte egy szimbolikus filmről van szó. Fel is szólította Hajdu Szabolcsot, hogy változtasson, de Hajdu szerint a két alkotás jól megfér egymás mellett.

Vitézy László Békeidő című filmjét 1979-ben mutatták be, és arról szól, hogy egy termelőszövetkezet elnöke nem engedte elnéptelenedni faluját, ezért pedig még a párttal is szembeszállt. Vannak, akik a Kádár-korszak emblematikus alkotásának tartják, annak idején megnyerte a 29. mannheimi filmfesztivál nagydíját is.

Hajdu Szabolcs azonos című új filmje, amely április 23-án a koronavírus-járvány miatt egy online platformon, a Vimeón debütál, emberi viszonyokon keresztül járja körbe a dominancia és a kiszolgáltatottság kérdését.

"Elloptátok a címemet!" - így reagált a címegyezőségre Vitézy László közösségi oldalán. Azt írta: a Békediő mint cím sokak számára szimbolikus és foglalt. Címplágiumról beszél, amit tiszteletlenségnek, műveletlenségnek és ostobaságnak tart - hangzott el a műsorban.

Hajdu Szabolcs az M1 Híradónak azt mondta: Vitézy László posztjából értesült a problémáról. A filmet nem ismerte, most nézte meg. Azonban úgy érzi, nem lopás az, hogy ő is ezt a címet adta filmjének, mert a békeidő tág fogalomként értelmezhető, és külföldön is léteznek ilyen címen nagyjátékfilmek. Szerinte a két film megfér egymás mellett.

Az ATV cikke szerint erre Vitézy egy Facebook-bejegyzésben reagált, azt írja: „nem fér meg egymás mellett a két BÉKEIDŐ", valamint kifejti, hogy Hajdu munkatársainak névsorát is rosszul viseli:

Tisztelt Hajdu Szabolcs! Nyilvános támadást nem lehet messengeren megválaszolni. Nem fogadom el, hogy nem változtatja meg a filmje címét, mert így akaratlanul is összemosódik a két film, amit én az Ön filmes ideológiájából és munkatársai névsorából/Schilling Árpád és Sárosdy Lilla/ kiindulva nagyon rosszul viselek.

Sárosdi Lilla állította először Marton Lászlóról, hogy korábban szexuálisan zaklatta őt. Később más áldozatok is jelentkeztek, és kiderült, hogy a rendezőnek Kanadában is volt egy hasonló ügye. A Vígszínház kirúgta Martont, de a rendezéseit nem vették le a műsorról. Sárosdi Lillával készült korábbi interjúnkat itt olvashatja.

Sárosdi férje, Schilling Árpád színházrendező többször is nyilvánosan bírálta az Orbán-kormányt, a vele készült interjúnk itt érhető el.