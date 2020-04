Meghalt Peter Beard, az eltűnt természetfotós

82 éves korában meghalt Peter Beard amerikai természetfotós, akit március vége óta kerestek a hatóságok.

Beard eltűnését három hete, március 31-én, jelentették, holttestét pedig – az East Hampton-i rendőrség közlése szerint – vasárnap találták meg Long Island-i otthona közelében, az erdőben. "Ott halt meg, ahol élt: a természetben" – írta családja a művész honlapján.

A család megerősítette: a montauki Camp State Parkban talált holttest Peter Beardé. Bár orvosszakértői vizsgálat még nem történt, az East Hampton-i rendőrség szerint szinte biztos, hogy Beard vesztette életét a fák között. Öngyilkosságra, idegenkezűségre nem gyanakszanak. Beard egy ideje demens volt, és legalább egy alkalommal agyvérzésen is átesett.

A New Yorkban született fotós a hatvanas-hetvenes években szerzett hírnevet magának, leghíresebb képeit Afrikában, Kenyában készítette. Legismertebb műve az 1965-ben megjelent The End of the Game című album volt, amely Afrika szépségét és romantikáját, egyben veszélyeztetett vadjainak tragédiáját dokumentálta.

Jómódú manhattani családba született 1938-ban, majd a Yale Egyetem elvégzése után Dániába utazott, ahol portrét készített Karen Blixenről, akinek Isak Dinesen álnéven írt visszaemlékezései Távol Afrikától címmel jelentek meg. A fotós később Blixen egykori afrikai kávéültetvénye mellett vásárolt telket.

Peter Beard a természetfotózás mellett divatmagazinoknak is dolgozott, több híres modellel volt viszonya, Cheryl Tiegsszel egy ideig – 1981-től 1984-ig – házasok is voltak. Számos más hírességgel is jó viszonyt ápolt, a New York-i elit tagjaként olyan barátokat szerzett magának, mint Andy Warhol, Truman Capote, Francis Bacon, Salvador Dalí vagy épp a Rolling Stones zenekar.

(via MTI, Guardian)