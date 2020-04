Ismét koncertet közvetítünk az Indexen!

Mivel a jelenlegi helyzetben nem lehet koncerteket tartani, így a Qualitons tavaly decemberi koncertjét ismételjük meg az Index Facebook-oldalán. A fellépésen a saját dalok mellett a rövid ideig aktív, mégis kultikusnak számító Kex zenekar számait is eljátszották a teltházas közönségnek.

A közvetítés este 8-kor kezdődik.

"A Kex zenekar a 60-as évek végének az egyik legizgalmasabb könnyűzenei formációja volt Magyarországon. Rövid életútjának és Baksa Soós provokatív viselkedésének köszönhetően az underground szcénában tudott csak kiteljesedni. Méltatlanul elfeledett dalaik a mai napig érvényes üzenetet hordoznak, ma is aktuálisak"

– mondta a zenekar korábban a Kexről. A feldolgozásokból tavaly egy lemez is készült, amit az Indexen lehetett először hallani. A közel 80 perces koncert ismétlését a Trafó a takeaseat.hu oldalon keresztül is közvetíti, aminek a lényege, hogy a nézők az előadás megtekintése mellett a bajba jutott előadókat is tudják támogatni.

A Qualitons tavaly azzal került be a hírekbe, hogy ők lettek az első olyan magyar zenekar, ami meghívást kapott a seattle-i KEXP rádió stúdiójába, ahol több magyar szám mellett egy Kex-feldolgozást is előadtak. Erről a rendkívüli lehetőségről a Stenk Podcastben mindent el is meséltek. Korábban akkor kaptak szélesebb figyelmet, mikor a koncertjükön megjelent az éppen Budapesten koncertező Red Hot Chili Peppers zenekar több tagja. A 2018-ban megjelent Echoes Calling című nagylemezüket, az Indexen az év legjobb magyar megjelenésének szavaztunk meg.