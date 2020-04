Támogass te is!

Felmértük, kijelöltük, és mostanra már meg is kaptuk a 3-as metróvonal muzeális szempontból is értékes berendezési tárgyait! Múzeumunk szakemberei a BKV Zrt.-vel együttműködésben a kezdetektől nyomon követik az észak-déli metróvonal felújítását, és szakmai alapon kiválogatják a közlekedéstörténeti szempontból értékes, az állomásokról azonban most kikerülő tárgyakat