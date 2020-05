Meghan Markle és férje, Harry herceg két újságíróval, Omid Scobie-val és Carolyn Duranddel közösen írt egy könyvet arról, hogy mi vezetett odáig, hogy önként és dalolva visszavonuljanak a rivaldafényből, értsd: nem vesznek részt a királyi család hivatalos eseményein és, már amennyire azt lehet ezen a szinten, lettek átlagos celebritások.

A könyvről, mármint arról, hogy készül, eddig is lehetett tudni, de most az Amazonra, a Barnes & Noble és a Bookshop online felületeire felkerült a borítója is, így a címe sem titok már:

Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family

azaz

A szabadság nyomában: Harry és Meghan, azaz ilyen egy modern királyi család

Az ebook-kiadás augusztus 11-től olvasható (előrendelni már most is lehet), a keménytáblás kiadás augusztus 20-tól kapható. Magyar kiadásról nem tudni, de ezer százalék, hogy az is lesz.