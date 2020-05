Még 9/11 után is többen látogatták az észak-amerikai mozikat, mint ezen a hétvégén.

Eddig sikerült kiskaput találniuk, hogy erre ne legyen szükség. Ennek most vége.

Több jele is lehet annak, ha egy társadalom úgy dönt, sikerült felülkerekednie a járványon. Talán a leglátványosabb az, hogy kinyitnak a mozik. Moziba járni egy komplex program, általában társaságban műveljük, előtte egészen biztosan sorban állunk a pénztárnál vagy a büfénél, majd beülünk egy zárt térbe egy csomó ismeretlen emberrel legalább két órára, reklámokkal együtt.

Mikor nyithatnak ki újra a mozik?

Hogyan kezelték a mozikat a világ különböző pontjain?

Az előző mondatból minden kivitelezhetetlennek tűnik 2020 áprilisának végén, Magyarországon ráadásul a kötelező zárvatartás meg is adta a kegyelemdöfést azoknak a moziknak, amik próbálták mozogni a kormányhatározat keretein belül, és pár napra kinyitottak a korábbi nézettség töredékéért.

Előző cikkünkben magyar mozisok válaszoltak arra a kérdésre, hogyan élték meg az utóbbi bő egy hónapot, amikor kötelezően zárva kellett tartaniuk, ebben elhangzott, hogy ők is a külföldi híreket figyelik, tájékozódnak, és kivárnak. És lehet is miről tájékozódni, ugyanis a világban egyáltalán nem alakult ki egységes nézet arról, hogyan kell a moziknak a koronavírus-járvány közepén működni, igaz, a járványellenes rendelkezések is gyökeresen különböznek országról országra. Ehhez a cikkhez ezeket a rendelkezéseket, illetve a tényleg már a küszöbön lévő lazításokat néztük meg, a világ különböző pontjairól.

Új világ vár ránk

Egészen friss hír, hogy a világ második legnagyobb mozis piaca, azaz Kína ki fogja nyitni a filmszínházait júniusban, miután januárban kötelező jelleggel az összeset bezárták. Már többször felröppent, hogy Kína újraindítja a mozikat, amikben Marvel-filmeket és más blockbustereket fognak orrvérzésig vetíteni, de a hivatalos hírek szerint a májusban tartandó Országos Népi Gyűlés végével meg fogják hozni ezt a döntést. Közben a pekingi hatóságok is csökkenteni fogják a veszélyhelyzet szintjét a kínai fővárosban, ahol jelenleg a legmagasabb készültség van.

Dél-Koreában ezzel szemben egy percig sem zártak be a mozik, annak ellenére, hogy februárban gyors tempóban nőtt a fertőzöttek száma az országban, aztán viszont intenzív teszteléssel és kontaktkutatással sikerült megakadályozni a járvány berobbanását. Mivel a probléma végig a kezelhető szinten maradt, a hasonló intézményekkel együtt a filmszínházak sem zártak be, bár ez nem azt jelentette, hogy az emberek elkezdtek ész nélkül járni. A koreai filmtanács adatai szerint márciusban 88 százalékkal csökkent a látogatottság az előző év hasonló időszakához képest, pedig csak az országban található 513 mozi nagyjából egyharmada zárt be.

Ez azért is volt hatalmas csapás, mert pont februárban Dél-Korea átélhette történelmének legnagyobb filmes sikerét, Pong Dzsunhó Élősködők című filmje három Oscart is nyert, köztük a legjobb filmnek járó díjat. Feltételezték, hogy ez ad majd egy újabb lökést a hazai filmek népszerűségének, de végül az év első felére tervezett, húsz darab koreai bemutatót mind el kellett tolni. De a koreaiak nem tettek le teljesen a moziról, az országban található huszonegy autósmozi most a reneszánszát éli, van, ahol megduplázódott a látogatottság, miközben akad multiplex, ami öt százalékos kihasználtsággal üzemel.

A másik kivétel a világban Tajvan, ahol április közepéig összesen 51 ezernél is több tesztet végeztek el, és ebből csak pár száz fertőzöttet találtak, így a szigeten egyáltalán nem volt szükség teljes lezárásra, de pár napja azért elvégeztek egy próbát, hogy nézne ki az náluk. A mozik bezárása annyira nem volt terítéken, hogy alig találni angol nyelvű információt erről, az egyetlen biztos forrásból készült cikk a brit Vue International nevű nemzetközi moziüzemeltetőről szól, amely minden érdekelt országban bezárta a létesítményeit, összesen 228 mozit. Kivéve Tajvanon. Ahol a mozikban kötelező a lázmérés, illetve ha nem is kötelező, de gyakori kiegészítő az arcmaszk. A Vue vezérigazgatója, Tim Richards szerint ez lehet a mozizás jövője. mindenesetre a cég olyan informatikai rendszeren dolgozik, ami automatikusan úgy tervezné a helyfoglalást a pároknak és csoportoknak, hogy érvényesüljön a kötelező távolságtartás másokkal. (A Vue-nak nincsen mozija Magyarországon.)

Nem a mikor a kérdés, hanem a hogyan

Európában eddig a legmerészebbet április végén Csehország lépte meg, ahol fantasztikus érzékkel, ugyanazon a napon, amikor lefújták a régió legnagyobb hírű fesztiválját Karlovy Vary-ban, a hatóságok bejelentették, hogy május 25-én újra fogják nyitni a mozikat. A cseheknél a kormány már április 14-én bejelentette a lazításokat, de akkor még egy június 8-i dátumról volt szó, és egy 50 fős korlátozással, de ezt végül két héttel korábbra hozták.

A döntés nem végleges, az egészségügyi minisztérium visszahozhatja a kötelező zárvatartást, ha a fertőzések száma elindul felfele. Csehországban március közepétől zárták be az iskolákat, a nagyobb boltokat, megtiltották a kulturális és vallásos rendezvényeket is. Május 11-től azonban kinyithatnak a kerthelyiséggel rendelkező éttermek, a 2500 négyzetméternél nagyobb boltok, múzeumok és galériák, és eredetileg úgy volt, hogy május 25-től jöhetnek a mozik is, de hirtelen a cseh kormány két héttel korábbra hozta a dátumot.

Németországban is megvan a szándék a mozik újranyitására, de egyelőre csak egy javaslatot nyújtott be a helyi filmszínházak egyesülete, a HDF. A szervezet szerint a következő lépésekkel lehetne biztosítani a mozik működését a járvány elmúltáig:

védőfal a pénztáraknál és pultoknál, kötelező maszk és kesztyű a dolgozóknak,

több fertőtlenítés,

kevesebb közvetlen kapcsolat, azaz az online jegyértékesítésre helyezett hangsúly, érintésmentes fizetés, és a mozijegyek mellőzése a termeknél,

jelölések és korlátok a távolságtartás érdekében,

kötelező üres székek, korlátozott férőhelyek,

a tömegek elkerülése a vetítések eltolásával, és lépcsőzetes beengedéssel,

rendszeres szellőztetés a folyosókon és az előtérben,

a lakosság figyelmének felhívása a higiéniára.

Egyébként ezek a javaslatok szinte pontosan megegyeznek azzal, amiket a magyar Cinema City hozott meg akkor, amikor a kormány először korlátozta a tömegrendezvényeket az országban. A német moziknál egyelőre még nincsen kitűzött dátum az újranyitásra.

Annak ellenére, hogy az unióban Csehország rendelkezik egyedül konkrét dátummal az újranyitást illetően, már korábban is elkezdett terjedni, hogy július közepében lehet reménykedni. Az egyik ok a júliusi dátumra az, hogy a Warner Bros erre a hónapra tervezte bemutatni Christopher Nolan (Eredet, Dunkirk) legújabb filmjét, a Tenet című időutazós thrillert, és a stúdió még mindig ragaszkodik a bemutató dátumához, miközben más blockbusterek (mint például a Mulan vagy a Hang nélkül 2.) sorra maradnak el. Ezért is ellenezték sokan a korábbi kinyitásokat, hiszen nemigen lenne mit vetíteni a mozikban.

Nathanaël Karmitz, a francia Mk2 nevű moziüzemeltető cég vezérigazgatója szerint a július közepe egyáltalán nem reális, hiába szeretne mindenki visszamenni moziba, iskolába, vagy a munkahelyére, egyszerűen képtelenség bármit megjósolni. Karmitz szerint nem az a kérdés, hogy mikor nyitnak újra, hanem az, hogyan. Szerinte a maszk, illetve a kevesebb férőhely lehet a megoldás, de ők abban hisznek, hogy ezekkel a feltételekkel nem éri meg, és inkább még kivárnak.

“Addig kell várni, amíg jó élmény lesz, és nem pedig ijesztő” – mondta az interjúban Karmitz. Az Mk2 több mozit üzemeltet Spanyolországban is, ott a vezérigazgató szerint még későbbre, 2020 utolsó negyedévére várható csak a nyitás.

Európában csak Fehéroroszországban és Svédországban maradtak nyitva a mozik, ez mindkét ország esetében passzolt ahhoz a laza szabályozáshoz, amivel a koronavírus-járványt kezelték. Svédországban sincs azért kötbullarból a kerítés, még április elején az ország második legnagyobb mozihálózata, a Svenska Bio tulajdonosa azt mondta, a “társadalom, a stábjuk és a járvány előtt bemutatott filmek iránti tisztelet” miatt tartottak nyitva, bár szinte csak és kizárólag kevésbé ismert, független filmeket vetítettek náluk, termenként legfeljebb ötvenfős nézőszámmal és jórészt csak Stockholmban. A Svenska Bio honlapja nem működik, a közösségi felületeiken március végén posztoltak utoljára, akkor még azzal akartak a mozikba csábítani embereket, hogy felajánlották, beköthetik a nagyvászonra a játékkonzoljaikat.

Az Egyesült Államok bizonyos államaiban (Georgia, Tennessee, Dél-Karolina, Mississippi) hamarosan kinyithatnak a mozik, de több hálózat is inkább kivár, az AMC június elejét, a Cinemark július elejét nézte ki, a Regal egyelőre még nem adott pontos dátumot. A Regal egy közleményében a moziban dolgozók és a jegyeket vásárlók egészségére hivatkozva halasztotta el a döntést, illetve arra is kíváncsiak a hálózatnál, hogy egyáltalán milyen filmeket vetíthetnek majd, hiszen az új filmek forgalmazása márciusban gyakorlatilag leállt. Sőt, volt olyan film (a Trollok a világ körül című animáció), ami a mozik helyett egyből a digitális platformokon debütált, erre pedig annyira berágott több hálózat, hogy kijelentették: a járvány végével bojkottálni fogják a Trollokat készítő Universal filmjeit. És miközben a mozik berágtak, a gyártók döntöttek: a Trollok után a Pete Davidson komikus fiatalkorát feldolgozó King Of Staten Island is otthon fog debütálni június 19-én.

Miközben a stúdiók váltanak, a filmfesztiválok is próbálnak lépést tartani. Elmaradt Cannes, Karlovy Vary, és ha pénzt kellene tennem rá, Velence is, bár az olaszok még kötik az ebet a karóhoz. A fesztiválokra tervezett filmek pedig utat találnak maguknak az interneten, a texasi SXSW filmes programjából több alkotást is felmarkolt a saját streamingoldalára az Amazon, míg a Youtube éppen egy 10 napos online filmfesztivált tervez olyan együttműködőkkel, mint a Sundance, a Tribeca, a Berlinale, vagy a feljebb emlegetett Velence. Hogy milyen lesz filmfesztiválra járni mozi helyett a kanapéra, az május 29-én fog eldőlni.

(Borítókép: Egy alkalmazott fertőtlenítőszert permetez egy kínai moziban 2020. március 25-én. Fotó: STR / AFP)