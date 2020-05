Én is pontosan tudom, milyen érzés, amikor a világod hirtelen véget ér

– mondta egy online céges konferencia résztvevőinek Kevin Spacey a koronavírus-járvány miatt, arra utalva, hogy 2017-ban többen is szexuális visszaélésekkel vádolták meg, bíróság elé kellett állnia, és gyakorlatilag véget ért a karrierje.

Nem hiszem, hogy meglepő, ha azt mondom, hogy 2017 őszén teljesen megváltozott a világom. A munkám, a kapcsolataim és a magamnak kivívott helyem az iparágon belül órák alatt váltak semmivé. Most hasonló helyzetbe kerültünk, és még ha ennek egészen mások is az okai, azt gondolom, hogy érzelmileg nagyon hasonló dolgokat élünk át. Így aztán átérzem, milyen az, amikor hirtelen azt mondják, nem mehetsz vissza dolgozni, vagy hogy elveszítheted a munkádat, és ebben a helyzetben neked semmiféle befolyásod nincs a dolgokra

– fogalmazott Spacey. A színész arról is beszélt, miután elvesztette az állását, fogalma sem volt, mihez kezdjen, mert kizárólag a színészkedéshez értett, így azon is el kellett gondolkodnia, ki is ő valójában.

A teljes, 10 perces beszéd itt nézhető végig:

Spacey először 2018 decemberében beszélt nyilvánosan a zaklatási ügyéről egy elképesztően bizarr videóban, leghíresebb korábbi szerepének bőrébe bújva. Bő fél évvel később aztán személyesen is a nyilvánosság elé állt, amikor egy kihasznált, majd cserbenhagyott bokszolóról szóló verset szavalt el egy antik görög szobor mellett a Római Nemzeti Múzeumban.

A Spacey ellen zajló egyik eljárást 2019 júliusában ejtették, mivel az esethez kapcsolódó sms-üzeneteket nem tudták előkeríteni, a vádló pedig nem akart bővebben vallani a zaklatásról. Egy másik bírósági ügyét azért zárták le 2019 szeptemberében, mert meghalt az őt zaklatással vádoló masszőr.