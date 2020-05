A járványhelyzet miatt idén online átadó keretében – a Libri könyvesboltok Facebook-oldalán – osztották ki a Libri irodalmi díjait szerda este.

A Libri irodalmi díj nyertese 2020-ban Láng Zsolt Bolyai című regénye lett, a Libri irodalmi közönségdíjat pedig Grecsó Krisztián Vera című regénye kapta.

Sándor Gabriella, a Libri-Bookline marketing- és kommunikációs igazgatója elmondta: idén rekordszámú, több mint 34 ezer szavazat érkezett a tíz döntős műre, a nyertes könyvek szerzői pedig 2 millió forint pénzjutalom és 30 millió forint médiatámogatás fölött rendelkezhetnek.

A döntős könyvek a tavalyi év kiemelkedő alkotásai közül kerültek ki. A hazai kulturális élet 180 képviselője tett javaslatot, hogy a 2019-ben megjelent alkotások közül melyik 10 kerüljön a szakmai zsűri elé, illetve melyekre szavazhasson közönség.

Idén ebből a 10 könyvből kerültek ki a győztes alkotások:

Babarczy Eszter: A mérgezett nő (Jelenkor)

Barnás Ferenc: Életünk végéig (Pesti Kalligram)

Bodor Ádám: Sehol (Magvető)

Darvasi László: Magyar sellő (Magvető)

Grecsó Krisztán: Vera (Magvető)

Láng Zsolt: Bolyai (Jelenkor)

Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt (Magvető)

Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint (Pesti Kalligram)

Tóth Krisztina: Fehér farkas (Magvető)

Závada Pál: Hajó a ködben (Magvető)

A szakmai zsűri tagjai Fullajtár Andrea, Szilágyi Zsófia, Bálint András, Beck Zoltán és Károlyi Csaba voltak. A teljes díjátadót itt lehet visszanézni.

Az átadó apropóján Károlyi Csaba irodalomkritikus így nyilatkozott Láng Zsolt művéről: "Van benne élet és halál, élet és szerelem, élet és tudomány, élet és irodalom. Van egy író és van egy tudós, mindketten a világról akarnak megtudni valami alapvetően fontosat. Világtanon dolgoznak ugyanis a maguk módján mindketten. Szóval tudósregény is ez, aparegény, művészregény, útirajz, történelmi regény, és még krimi is van benne. Izgalmas, nagyon olvasmányos, rejtélyes, sőt humoros és erotikus. Bravúros dialógusokat is kapunk. Burkolt önéletrajz s egy regény arról, hogyan születik a regény. Mindez egyetlen szóban összefoglalva: Bolyai."

A zsűri másik tagja, Beck Zoltán pedig így fogalmazott Grecsó regényéről: "Ez a könyv beavatás-történet, az első szerelemé, az önmagával bajlódó tinédzseré, és körülötte a homályban hagyott, mégis pontosan érzékelhető valóságé. Azé a valóságé, amelyről tudjuk: kiábrándító, korrupt és boldogtalan minden időben, hogy szorongó és bizonytalan emberek a felnőttek, azok, akik mi vagyunk, vagy akikről azt gondoltuk egykor, gyerekként, hogy mi is leszünk majd – ha felnövünk egyszer. Felnőttként meg kénytelenek vagyunk belátni: gyerekként sem voltunk, gyerekként sem lehetünk tiszták és ártatlanok."

Grecsó Krisztián állandó szerzője az Index tárcarovatának, Istennek nehéz című novellája az Index idén tavasszal megjelent első novelláskötetének címadó írása.