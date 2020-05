Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) megítélt kétszer 300 millió forintot a Magyar Teátrumi Társaságnak, mindkettőt ingatlanvásárlási támogatására, így

a Vidnyánszky Attila által vezetett társaságé lehet a Karinthy Színház és a Duna Művészegyüttes valamelyik ingatlana.

Megkérdeztük a Magyar Teátrumi Társaságot, mit jelent az Emmi most nyilvánosságra hozott támogatási listájában szereplő két tétel. A következőt felelték:

Az elmúlt hetekben felmerült annak a lehetősége, hogy a Magyar Teátrumi Társaság megvásárolja a Karinthy Színházat üzemeltető nonprofit kft.-t. Erre részletes egyeztetések és a cég átvilágítása után kerülhet sor. Szerződés még nincsen a két fél között, ha létrejön, örömmel fogunk róla tájékoztatni mindenkit. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a Karinthy Színház és néhai Karinthy Márton szellemi-kulturális örökségét tisztelettel vigyük tovább. Szintén tárgyalásokat folytatunk a Duna Művészegyüttes megnyugtató elhelyezésének kérdésében. Magyarország egyik legértékesebb művészeti együttese megérdemli, hogy jövője és művészeti munkája megnyugtató és biztos alapokon álljon. Ebben a kérdésben sincs még végleges döntés.

Földes Eszter, a Karinthy Színház színésznője korábban a Facebookon azt írta: az alapítása óta független magánszínházként működő intézmény vezetője, Karinthy Márton halála előtt őt bízta meg a Karinthy művészeti vezetésével, de a hármas ügyvezetői csapat másik két tagja az igazgató halála után őt mégis kizárta a vezetők közül. Földes akkor azt írta:

Aztán segítő kezet kapott az ügyvezetés Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának személyében, aki felajánlotta önzetlen segítségét a Színháznak, miszerint közbenjár Fekete Péter államtitkár úrnál a Karinthy érdekeit képviselve. Mindenki nyitott szívvel fogadta a kezdeményezést, miszerint Karinthy Márton örökségét, a Karinthy Színházat az állam gondozza és ápolja tovább. Ennek azonban volt egy kompromisszumos kitétele. Ez pedig az én személyem. Egy tapasztaltabb embert helyeznének a helyemre, ezzel is még nagyobb biztonságot nyújtva a Karinthy Színház jövőjének.

Egyes meg nem erősített pletykák azóta szóba hozták Rátóti Zoltánt is a színház leendő vezetői székére esélyes személyként.

Szintén jelentős támogatást ítélt meg az Emmi több lovas színházi produkciónak: öt ezzel foglalkozó szervezet is kapott 10 és 150 millió forint között támogatást, a legtöbbet a budapesti Lovas Show Kft. Kiemelt összeget kapott még a Turay Ida Színház, összesen 175 millió forintot, a kulturális tao megszüntetésének egyik legnagyobb vesztese, a Centrál Színház (150 millió), a Recirquel újcirkuszt működtető társaság (100 millió), a Karinthy Színház (80 millió), az A38 mint befogadó színház (100 millió), a Budapest Kortárstánc Főiskola (350 millió), a Zeneakadémia (125 millió), a Fesztiválakadémia Nkft. (100 millió), a szombathelyi művház, felújításra (600 millió), valamint a miskolci Akropolisz Szabadtéri Színpad, felújításra (80 millió).

Korábban többször foglalkoztunk az Emmi többlettámogatásaival, amely a kormány kiírása szerint a kultúrtao kiesése után csak azokat támogathatta, akik korábban is taóra jogosult előadó-művészeti szervezetek voltak. Ennek ellenére többek között kapott pénzt a Köves Slomó-féle EMIH, a Nemzeti Színház egy akkor még be sem jegyzett szervezete, L. Simon László és Mészáros Lőrinc körei, a Demeter Szilárd által vezetett Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Teátrumi Társaság is, többen több százmilliós vagy milliárdos nagyságrendben, és sok helyen nem is szerepelt pályázati azonosító sem a listán.

Fekete Péter azt mondta, valójában volt lehetőség egyedi támogatási kérelemre is, amennyiben az adott pályázó művészeti produktumra költi a pénzt. Volt azonban olyan színházi szervezet, amelynek pont arra hivatkozva utasították el a kérelmét, hogy az nem felel meg az eredeti pályázati kritériumoknak, ahogy több, nem kormánybarát színházi forrásunk is megerősítette, nem hallottak másmilyen pályázati lehetőségről. Mindenesetre több milliárd forint kiosztása után tavaly év végén több (nem kormánypárti) színházi szervezet is megkapta az elutasítást, mondván: sajnos nekik már nem maradt az erre szánt összegből.

(Borítókép: A Karinthy Színház bejárata és homlokzata Újbudán a Bartók Béla úton 2020. január 21-én. Fotó: Nagy Zoltán / MTI)