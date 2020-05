Március közepén zártak be a koronavírus-járvány miatt a hazai könyvtárak, amiknek így ideiglenesen online platformra kellett átállniuk. Miután vidék mellett Budapesten is lazultak a járvánnyal kapcsolatos kormányrendeletek, a könyvtárak is előkészülnek az újranyitásra, írja az MTI.

A fővárosi Szabó Ervin Könyvtár három körben tervezi az újranyitást:

az első fázisban kinyit a Központi Könyvtár, illetve mellette 15 másik intézmény is,

a másodikban 11,

a harmadikban pedig 20 könyvtár nyitását tervezik.

Az összesen 47 fő- és társintézmény mindegyike szűkített szolgáltatással indul el, egyelőre csak a könyvek visszavitelére és kikölcsönzésére lesz lehetőség – a járvány előtt kikölcsönzött dokumentumok lejárati határidejét egyébként a könyvtárak folyamatosan hosszabbítják addig, amíg a járványhelyzet tart. A nyitást követően további egy hónap türelmi időt kapnak az emberek a visszavitelre, ez jelenleg 63688 olvasót és összesen 231457 kötetet érint.

Az olvasókat előzetesen értesítik arról, hogy könyvtáruk mikor és milyen szabályok mellett várja őket. Számos könyvtár jelenleg leltározást végez, az olvasók visszatértekor bővülő könyvfelhozatallal szeretné fogadni látogatóit.

A főváros mellett vidéken is nyit ki könyvtár, a szegedi Somogyi-könyvtár például teraszán várja szerdától az olvasókat, szintén kölcsönzésre és a könyvek visszavitelére. Az épület továbbra sem látogatható, viszont munkanapokon délelőtt és délután két-két órán át lehetőséget szeretnének biztosítani az embereknek új könyvek olvasására, az eddigi dokumentumok visszavitelére. A beiratkozott olvasók előre leadhatják rendeléseiket arról, hogy milyen könyveket szeretnének, ezeket a könyvtár dolgozói készítik össze nekik.

(Borítókép: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fényképtári olvasóterme. Fotó: Kovács Attila / MTI)