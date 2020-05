Ugyan a Művészek Völgye idén elmarad a járványhelyzet miatt, és harmincéves jubileumot 2021-ben megünneplik majd meg, illetve erre az évre kerül át a Völgy30 programcsomag is, a szervezők úgy döntöttek, hogy ősszel négy Völgyhétvégét is rendeznek, az első szeptember 3-6. között tartják meg, az utolsót pedig október 2-4. között.

A Völgyhétvégéken nyílik meg Kapolcs új főtere, ami egyúttal új fesztiválhelyszín is lesz. Itt lép fel többek között az Erik Sumo Band, a Csík Zenekar, a Kiscsillag, az Irie Maffia, a Hiperkarma, a Random Trip, a 30Y és az Ivan and the Parazol is. A MűvészVölgy Kúria névre keresztelt felújított kapolcsi kastélyban pedig társasjátékokkal, kiállításokkal és a Nemzeti Filmintézet - Filmarchívum alkotásaival várják a látogatókat, áll a hivatalos közleményben.

A főtéri események mellett egy-egy hétvégére hoz majd programot Kapolcsra a Harcsa Veronika Udvar, a Momentán Udvar, a Kaláka Versudvar, a Hagyományok Háza Folkudvara, a Hangfoglaló Udvar, a Színház Színpad, a Világzenei Udvar és a harminc éves Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Muharay Udvara. Szerveznek biciklis és gyalogos túrákat, kiállításokat, vásárt helyi termékekből, valamint kinyit a KenderKert, a Muflon Jazz Udvar, a Diabelli, a Magyar Írószövetség Udvara, a Völgykomolyzene helyszíne, a Tűzoltószertár, az ÉltetőVölgy, a Kalapos Udvar, a MANK Artporta, a Fazekasműhely, a Manó Udvar, a Virágzsó Udvar és a Szépmíves Udvar is. A részletes programot június 1-jétől teszik elérhetővé a fesztivál honlapján.

A szervezők közölték azt is, hogy az idei, elmaradt fesztiválra bérlettel rendelkezők beválthatják jegyeiket a Völgyhétvégékre, a jövő évi fesztiválra, valamint felajánlhatják azok árát a Művészetek Völgye támogatásaként is.