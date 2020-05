Május 23-tól ismét megnyitja kapuit a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, de rendezvényeket előreláthatólag augusztus 15-ig nem tartanak, a házak, épületek is zárva lesznek, azokba nem lehet belépni, előre bejelentett, csoportos látogatókat sem fogadnak egyelőre, és nem üzemel a Skanzen Vonat sem - áll a hivatalos közleményben.

Fotó: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A látogatóknak sétálójegyet kell váltaniuk, ennek ára 1000 Ft, illetve nem kell fizetniük a 14 év alattiak, 70 év felettiek, illetve azoknak a látogatóknak, akik eddig is ingyenesen léphettek be a Skanzen területére. Egyúttal arra kérnek mindenkit, hogy csak akkor látogassanak el a múzeumba, ha egészségesek, illetve azoknak, akik nem élnek egy háztartásban, tartaniuk kell a 1,5 méteres távolságot, zárt térben, például a bejáratnál vagy a mosdókban pedig maszkot kell viselni. A múzeum területén egyébként több ponton is kézfertőtlenítőket helyeznek ki, a munkatársak pedig maszkban és kesztyűben fogadják a látogatókat.

Miután a kormány május 4-én lazított a kijárási korlátozásokon vidéken, több szabadtéri múzeum is újranyitott, Pest megyében, illetve Budapesten azonban várni kellett az enyhítésre, a múlt héten azonban úgy döntöttek, május 18-tól ebben a régióban is fokozatosan feloldják a korlátozásokat.