Németországban március 22-től zárva tartottak a mozik, az ország moziszövetsége a több mint hathetes szünet után már az ágazat halálától tart. Az újranyitás lassan megkezdődött, elsőként Hessen tartományban lehetett újra moziba menni május 15-én. Hogy Berlin mikor követi a példát, azt még nem lehet tudni, de a szórakozásra erős igény mutatkozik: a németek körében felkapottá váltak az olyan filmnézős alternatívák, mint a drive-in autósmozik, illetve a szabadtéri filmezés.

Ezen a vonalon indult el a Window Flicks projekt, ami Berlin belsőudvarait mozivá avanzsálta. A filmek így átkerültek mozivászonról a házak oldalára. A vetítéseket ingyen tartják, de nemcsak azért, mert nehéz ellenőrizni, ki les ki éppen az ablakán, hanem azért is, mert ezzel akarják kifejezni támogatásukat a nehéz helyzetbe került független filmszínházak iránt. A filmkínálat a Shaun a báránytól egészen A némafilmesig tart, a Window Flicks pedig közösségi élmény, kulturális támogatás, de főként remek menekülés is volt a karantén szürke hétköznapjaiból.

“Szeretnénk ösztönözni a berlinieket, hogy maradjanak otthon ebben a nehéz időszakban. Az elképzelésünk szerint ezzel a projekttel segíthetünk közösségi élményt nyújtani a lakóknak biztonságos környezetben, az udvari homlokzatra filmeket vetítve, a berlini kultúrában dolgozó embereket támogatva” – írta a Window Flicks oldala április 18-án, amikor a projekt elindult. Habár a filmnézés ingyenes, a Window Flicks folyamatosan gyűjt adományokat a Fortsetzung Folgt (Folytatjuk) kampány számára. Ennek célja 730 ezer euró összegyűjtése a berlini független mozik számára.

A filmvetítés az adott társasház egyik lakójának lakásából, fürdőszobájából vagy éppen konyhájából zajlik. A Window Flicks dolgozói maszkban készítik elő bent a technikát, hol a mosógép mellett zúg a filmvetítő, hol a nappaliból üvölt a hangszóró, hogy minden lakó jól hallja a filmet. A teljes moziélmény kedvéért a lakóknak a helyi Knalle Popcorn nevű vállalkozás popcornt is biztosít, ráadásul ezt is ingyen.

A falakra vetített filmek listáját általában Instagramon osztják meg. Ha egy berlini úgy érzi, mozizásra vágyik, elég egy e-mailt dobnia a Window Flicks címére: az egyetlen kikötés annyi, hogy olyan fallal kell a lakóközösségének rendelkeznie, amire legalább 20 lakásból rá lehet látni. “Az ötletünk az volt, hogy megmutassuk az embereknek, hogy nem kell otthon a képernyőjükbe temetkezve filmezniük. Kinyithatják az ablakokat is, hogy szomszédaikkal közösen nézzenek valamit” – mondta Olaf Karkhoff, a projekt mögött álló cég, a MetaGrey vezetője.

A Window Flicks hosszú távú terve, hogy ne csak a moziknak, hanem a zenészeknek és művészeknek is tudjanak segíteni. Karkhoff szerint a jövőbeni cél, hogy "egyszerre 100 udvaron tudjunk vetíteni Berlin-szerte a leggazdagabb területektől a legszegényebbekig. Illetve nemcsak filmeket mutatnánk be, hanem például koncerteket is szeretnénk majd tartani."