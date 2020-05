Három pályázat kiírása is átkerült Demeter Szilárdékhoz

Három művészeti ösztöndíjat pályázati kiírása került a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (PIM), írja a Hvg.hu. A korábban az Alkotóművészeti Kft. által kiírt

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj,

a Babits Mihály műfordítói ösztöndíj,

illetve az Örkény István drámaírói ösztöndíj

lebonyolítását eddig is a PIM végezte, de a jövőben már a kiírások és az ezzel járó 59 millió forint is átkerül hozzájuk. A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-től már át is került ez az összeg a PIM-hez. Az átszervezés június 1-től lesz hivatalos.

Ezzel folytatódik a PIM-et vezető Demeter Szilárd terjeszkedése azok után, hogy a PIM és holdudvara beette magát az A38-ra, Demetert beültették az NKA egyik bizottságába, és a járvány idején már több olyan zenei pályázat is elindult, amelyet Demeterék indítottak. Azt már egy ideje tudni lehet, hogy Demeternek nagyratörő tervei vannak az NKA-val és a magyar kulturális támogatásokkal.