Este tízig tart a bulinegyedben az éjszaka

A vidéki vendéglátók után május 18-tól újra működhetnek a fővárosi kocsmák, éttermek teraszai, de a pesti bulinegyedben ez rögtön újra előhozta a nyitvatartás körüli háborúskodást is. Míg a járványintézkedések miatt bent egyáltalán nem lehetnek nyitva, az önkormányzati rendelet alapján tízkor a teraszoknak is be kell zárniuk. Szigorúbb ellenőrzés, vendéglátós engedetlenkedés és felháborodott helyiek: ilyen most a pesti éjszaka az koronavírus árnyékában.

Régi rendelet, de új köntösben

Este 22:00-kor be kell zárni. Ebben az időben már se asztalok, se székek nem lehetnek kint az utcán. Ezeknek a feltételeknek a betartását az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság (ERI) ellenőrzi. Ha valaki azt tapasztalja, hogy nem tartják be ezeket a szabályokat, jelezze a +36-1-461-9040 telefonszámon, amely 0-24 óráig elérhető, vagy a diszpecser@evkf.hu mail címen.

– írja Erzsébetváros önkormányzata a nyitással kapcsolatos tájékoztatójában. Az esti zárás mellett a helyeknek még be kell tartaniuk az alábbiakat is:

A teraszt úgy kell kialakítani, hogy legalább 2 méter járdaszakasz szabadon maradjon a gyalogosok számára;

A terasznak legalább 1 méter szélesnek kell lennie;

És zene nem szólhat kint a teraszon.

Ezeket a vírus miatt hozták meg ugyan, de a teraszok zárórájára vonatkozó rendelet már 2012 óta érvényes a kerületben.

Ezt azonban eddig az előző helyi vezetés nem tartatta be.

A vendéglátóhelyek szigorúnak tartják a szabályokat, a 24.hu cikke alapján egyesek engedetlenségi mozgalomba kezdtek, azaz tíz után is nyitva maradtak. Az általunk megkérdezett kerületi vendéglátósok szerint ezeknek a kocsmáknak azonban elenyésző a száma, szervezett ellenállásról nincs szó, csak 1-2 kivételről.

A kerület DK-s polgármestere, Niedermüller Péter tavaly októberben váltotta Erzsébetváros korábbi, fideszes vezetőjét. Niedermüller kampányprogramjának fontos része volt a bulinegyed átalakítása, a mostani megmozdulások hírére Facebookon reagált:

Az persze igaz, hogy ezt a 2012-es rendeletet eddig senki nem ellenőrizte. Mi most ellenőrizni fogjuk. Méghozzá szigorúan. Akinek ez nem tetszik, az természetesen hirdethet engedetlenségi mozgalmat, de csöndben mondom, eddig sem engedtem semmiféle zsarolásnak, és ezután sem fogok. Sőt....

A 2012-es rendelet hosszas vita után jött létre, ez lényegében a 7. kerületi, nyugalomra vágyó lakosok, illetve a szórakozóhelyek között zajlott. A lakosok végül a tíz órás teraszzárással papíron elérték, amit szerettek volna, de a rendelet betartását az előző vezetés - ahogy azt Niedermüller is írja - a gyakorlatban nem ellenőrizte. Vagyis most nincs új szabályozás, csak megpróbálják betartani az eddig is létező szabályokat.

Nem az a baj, amit, hanem az, hogy mikor

"Most kéne az összes lázadó tetű kocsmát végleg bezárni" “Én a vendéglátósok ellen tiltakoznék” vagy éppen “kicsit logikusabban kellene gondolkozni és a problémák megoldására kellene koncentrálni, nem pedig a problémák legegyszerűbb lezárására”

– különböznek a nézőpontok az Élhető Erzsébetváros nevű Facebook-csoportban is, ahol ezekkel a kommentekkel arra a hírre reagálnak a helyi lakosok, hogy néhány kocsma a rendelet ellenére tovább tart nyitva. Ez az a civil csoport, amely évek óta próbálja visszafordítani a folyamatokat a 7. kerületben, és a vezetőjük az önkormányzati választás után bekerült a kerület képviselőtestületébe. Ők voltak azok is, akik a leghangosabban támogatták a záróra bevezetését a bulinegyedben, de a népszavazás végül elhasalt.

Ebben a járvány miatti kialakult, átmeneti helyzetben nyitvamaradni egy terasznak, ha van még vendég, nem szabályszegés, hanem életösztön. Most mind egy hajóban evezünk, és közösen kell megtennünk mindent azért, hogy segítsük egymást, a bajbajutott munkavállalókat és vállalkozásokat.

-mondja Német G. Dániel, a Night Mayor Budapest alapítója, majd hozzáteszi: ezek a helyek szinte kivétel nélkül amúgy is mínuszra jönnek ki év végére a bevétel tekintetében. A vendéglátósok felháborodása a történetben viszont korántsem a bezárás körül forog. Ahogy az egyik étterem tulajdonosa, Urbán Roland összefoglalta, sokszor

tök mindegy, hogy tízkor vagy éjfélkor zárunk, mert nincs ember az utcán. A tíz órás rendelet egyébként alapból oké, nyolc éve ez van.

A probléma itt szerinte inkább abban rejlik, hogy a bejelentésekre buzdítás konfliktusokat szül a lakókkal, de az sem segít, hogy az utca használatához szükséges engedélyek szerintük lassan érkeznek, Urbán étterme például május 12 óta vár az övékre. Amíg nincs az étteremnek engedélye, addig viszont üzemelni sem kezdhet. Niedermüller az engedélykiadások idejével kapcsolatban kiemelte, hogy változó, mikor kapja meg egy étterem azt, viszont

A hivatal mindenesetre igyekszik a lehető leggyorsabban, de ugyanakkor alaposan eljárni. Semmiféle lassításról, szándékos időhúzásról nincs szó.

Pár hét azonban nagy szó most a szektor életében, így sokan engedély nélkül kezdtek el kinyitni, míg mások kicsit túlnyújtva próbálták értelmezni a tíz órai zárást. A szabályok betartatása miatt az önkormányzat fokozott razziákba kezdett. A vendéglátói oldal ezzel kapcsolatban túlkapásokról és túlzott szigorról beszél, míg Niedermüller szerint a kerület vezetése ezzel a panasszal nem találkozott:

Hozzám, ma délutánig semmiféle hivatalos vagy nem hivatalos, az ellenőrzésekkel kapcsolatos panasz nem érkezett. (...) Ha valaki úgy érzi, hogy jogsértés történt az ellenőrzések során, akkor a megfelelő fórumokhoz kell fordulnia.

A bulinegyed halott

Kimentünk hétfő este a bulinegyedet járni, ahol elsőre az szúrt szemet, hogy a kocsmák jelentős része még zárva volt. A nagykörúthoz közelebb a többi vendéglátós elmondása alapján a helyek egy részének turisták híján egyszerűen nem érné meg kinyitni. A Madách tér környékén ezzel szemben zajlott az élet, nyitva voltak

Azok a kocsmák, amiknek terasza, kerthelyisége magántulajdon, így nem érinti őket a rendelet;

A Speciális helyzetben lévő Madách téri Ördög Sarok, ők közigazgatásilag a fővároshoz tartoznak, így nekik sem kell bezárniuk;

Azok a helyek, amiknek nincs magánteraszuk, viszont nem veszik túl szigorúan a rendeletet;

És volt egy olyan hely is, ahol a közelgő zárás miatt már fél tízkor sem lehetett rendelni.

A magánterületekkel rendelkező helyek közül beszéltünk például a Kőlevessel és az Ellátóval, itt azt mondták, pénteken és hétvégén is volt razzia. Pénteken volt még olyan hely, ami habár magánterülettel rendelkezett, a közterületesek nyomására inkább bezárt. Pár nap alatt viszont tisztázódott a vendéglátók között is a helyzet, miszerint

A magánterülettel rendelkező helyeknek nem kell bezárniuk. és ebből jó sok van Erzsébetvárosban

Arra pedig, hogy őket hogyan érintené, ha mégis be kéne zárniuk, kétféle válasz érkezett. Egyrészről volt, aki szerint lényegében mindegy lenne, hiszen turisták híján így is alig van ember. Másrészről viszont volt, aki szerint igenis nagy érvágás lenne este tízkor bezárni, a hazai vendégek egy része ugyanis ezután is szeretne alkoholt fogyasztani: utóbbit erősítette egyébként az is, hogy amikor 11-kor benéztünk pár kocsmába, még jócskán akadtak ott emberek. Ezzel szemben közterületest vagy razziát az este folyamán egyszer sem láttunk.

Mi lesz még itt?

Továbbra is szigorúan fogjuk ellenőrizni a teraszokat, a kulturált viselkedés szabályainak a betartását, mert nem akarjuk folytatni a járvány előtti bulinegyed „hagyományait”. Európai mintáknak megfelelő kulturális negyedet akarunk, és nem kocsmatúrákat.

-Niedermüller válasza alapján ez a jövőbeni cél a vendéglátóhelyekkel kapcsolatban. A kerületi irányítás, amennyire kapacitásából telik, szeptemberig tartó ingyenes teraszhasználattal, illetve az önkormányzati bérlemények esetén három havi engedménnyel segíti most a helyeket, a polgármester elmondása alapján azonban a kezük eddig ér:

Elképzelhetőnek tartom, hogy a tíz órai zárás bizonyos kiesést jelenthet a vendéglátóhelyek bevételéből. Az önkormányzatnak csak nagyon korlátozott lehetőségei vannak magáncégek, vállalkozások támogatására, hiszen a közpénz nem erre való.

A vendéglátói oldalról Német G. Dániel elmondása szerint itt az a baj, hogy érthető a kerületi vezetés célja, viszont rossz utat választottak a szigorításokkal. Egyrészről kétségtelen, hogy a 7. kerületi Facebook-csoportokat végigolvasva sok lakos buzdítja a megjelenő cikkek, kiírt bejegyzések kapcsán arra a többieket, hogy akár “engedetlenkedjenek” azzal, hogy leöntik a helyek vendégeit, de egyesek már odáig mennek, hogy kamerára veszik a kocsmában söröző vendégeket, arccal mutogatnak mindenféle embert, aki be meri tenni a lábát éjszaka Erzsébetvárosba.

Német G. elmondása szerint azonban van más megoldás:

Amennyiben egy terasz valóban hangos éjszaka akkor persze a közterületfelügyelők bírsága, vagy nagyon renitens esetben akár ideiglenes korlátozás is lehet szankció a lakók nyugalmát zavaró esetekben.

Urbán Roland szerint pedig “mindenkinek közös érdeke lenne, hogy ezek a helyek megmaradjanak”, hiszen a kerület bevételének egy részét a vendéglátósok létezése teszi ki. És habár most még kevés hely nyitott ki, a vendéglátósok szerint az lenne hosszútávon az élhető, ha a kétoldalra szakadás helyett a kerület lakói, vezetői és vendéglátói is kompromisszumot keresnének, pláne egy gazdaságilag fokozottan nehéz helyzet közepén. Ezt erősítené egyébként az is, amit még Niedermüller a választások előtt mondott az éjféli záróra kérdéséről:

Az éjféli zárás reális, elfogadható alternatíva, de nem lehet egyoldalúan, tiltásokkal bevezetni. Mint minden más esetben, itt is közös és okos megoldásokra, kompromisszumokra van szükség.

(Borítókép: Bődey János / Index)