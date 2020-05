Kilenc bemutatót tervez a Miskolci Nemzeti Színház a jövő évadban

Kilenc bemutatót, köztük öt nagyszínházi premiert tervez a jövő évadban a Miskolci Nemzeti Színház. A munkát már elkezdték, a márciusban megszakított próbák folytatódnak.

Béres Attila igazgató a színház szerdai online sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy már tizedik napja próbálják elmaradt előadásaikat, a Szerelmes Shakespeare és a Francia rúdugrás című darabokat, azt remélve, hogy amint előadásokat lehet tartani, be is tudják mutatni őket. Azaz mindent megtesznek, hogy az elmaradt előadásokat pótolják.

A jövő évadra a kiszámíthatatlan helyzet miatt nem hirdetnek bérletet, az előadásokra jegyet kell váltani mindenkinek.

Ami a nagyszínházi bemutatókat illeti: a jövő évad a Bál a Savoyban című operettel indul, Szőcs Artur rendezésében. Shakespeare Szentivánéji álom című művét Rusznyák Gábor állítja színpadra. A harmadik premier saját rendezésében egy musical, Mel Brooks és Thomas Meehan Producerek című műve. A kékszakállú herceg vára című operát Szabó Máté rendezi. Szomory Dezső Hermelin című színműve Mohácsi János rendezésében látható. A Kamaraszínházban négy bemutató lesz, köztük Tracy Letts vígjátéka, a Linda Vista Keszég László rendezésében, Harold Pinter Hazatérés című darabját Ascher Tamás rendezi.