A magyar kormány levelekben követel bocsánatot a külföldi kutatóktól

Több pénteki finn újság (ez itt például a Kaleva cikke) is beszámolt róla, hogy a Turkui Egyetem történész-politológusa, Heino Nyyssönen hivatalos levelet kapott a magyar kormány képviselőjétől, melyben bocsánatkérésre szólítják fel. A kutatónak csütörtökön a helsinki magyar nagykövetség küldte el Kovács Zoltán levelét. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár azt kéri számon a kutatón, hogy a járvány miatti különleges jogrend kapcsán kb. lediktatúrázta Magyarországot.

Minthogy az állítása alaptalannak bizonyult, fel szeretném kínálni a lehetőséget, hogy bocsánatot kérjen. A bocsánatkérés nem csak Magyarország megválasztott kormányának jár, de a magyarok nagy többségének is, akik az elmúlt hónapokban párthovatartozástól függetlenül fejezték ki támogatásukat a kormány intézkedései iránt, és példaértékű egységet és elhivatottságot mutattak a betartásukban

– áll Kovács levelében, melyet az Index is megszerzett.

Nyyssönen információi szerint nem ő az egyetlen, aki hasonló tartalmú levelet kapott a napokban Budapestről. Tudomása szerint Kovács egy másik finn kutatót is bocsánatkérésre szólított fel, egy osztrák újságíró pedig a Twitteren tette közzé, hogy a bécsi magyar nagykövet ugyancsak bocsánatot követel a lapjától. Nagy Andor nagykövet amiatt fordult a Kurier főszerkesztőjéhez, hogy a lap szerinte egyoldalú forrásokat használ és manipulatívan ír Magyarországról, ehhez hozott néhány példát, például egy olyat, melyben Paul Lendvait idézve írnak arról, hogy Orbán a különleges jogrenddel a diktatúra felé megy.

Ezek alapján Nyyssönen ezek alapján arra tippel, hogy a magyar kormány globális propagandaakciót indított, és sorban írnak a magyar jogállamisági helyzetet kritizáló külföldi értelmiségieknek. A magyar jól beszélő finn kutatót mi is elértük. Nyyssönen nem ismeretlen Magyarországon sem, magyarul is megjelent A demokrácia lebontása Magyarországon címen kiadott könyve, kint pedig rendszeresen ad elő a magyar állapotokról.

Harminc éve kutatom a magyar politikát. Úgy látszik, veszélyesnek tartanak, mert kritikus vagyok

– mondta Nyyssönen telefonon az Indexnek. Szerinte a magyar kormányzati kritikát egy múlt heti finn rádióinterjúja válthatta ki, ebben azt mondta, hogy Magyarország Finnországból már diktatúrának tűnik. Elsősorban a koronavírus-járvány miatti rendkívüli jogrendről volt szó, a finn kutató arról beszélt többek között, hogy a határidő nélküli felhatalmazás nem demokratikus.

Fotó: Turun yliopisto Heino Nyyssönen

Elmondása szerint a rádióadás után keményen támadta őt a finnországi magyar nagykövet Urkúti György is, aki azt kifogásolta, hogy kint jellemzően csak baloldali és liberális hangokat lehet hallani Magyarországról. (A magyar nagykövetet megkérdezte az esetről beszámoló egyik finn újság is, de a nagykövet nem akarta kommentálni az ügyet.)

Levelében Kovács Zoltán arra hivatkozik, hogy a koronavírus-törvény az igazságtalan kritikákkal szemben mindig is megfelelt a jogállamiság követelményeinek, és most, hogy a kormánytöbbség a járványhelyzet javulásával azt vissza is fogja vonni, ideje a bocsánatkérésnek. Ez egy visszatérő panel a kormánykommunikációban, Orbán Viktor is többször beszélt arról, hogy elvárja a bocsánatkérést az alaptalannak bizonyult támadások miatt, sőt a rendkívüli jogrend bevezetése az elmúlt tíz év legjobb döntése volt, és a világnak inkább tanulnia kellene a járvány elleni magyar védekezésből.

„Ez egy olyan kampány része, amelynek az a célja, hogy elnémítsa a kritikus hangokat és kutatókat” – reagált Heino Nyyssönen a finn médiában, aki a kutatóknak írt leveleket igen szokatlan diplomáciai formának tartja és kormányzati nyomásgyakorlásról beszél.

A magyar diplomácia azt kifogásolja, hogy mindig negatív kép van Magyarországról a nyilvánosságban. Lehet egy ilyen levelet pozitívnak tekinteni?

„Ez egy folyamat része. Finn szemmel nagyon nehezen érthető, hogy mit művel Orbán Viktor. Nem normális, hogy külföldi értelmiségieket támadnak, soha semmi hasonlót nem láttam korábban Finnországban” – mondta az Indexnek Heino Nyyssönen. A finn kutató azt mondja, nem fordult meg a fejében, hogy bocsánatot kérjen.

Kovács levele teljes terjedelmében, angolul (rákattintva nagyítható):