Május 30-én, este fél nyolckor megint zenekari koncertet közvetítünk az Indexen. Élő koncertközvetítés sajnos egyelőre szóba se jön, de panaszra így se lehet ok, több dolog miatt sem.

A Concerto Budapest és a Kremerata Baltica tavaly december 4-i koncertje minden volt, csak szokványos nem: Keller András karmester és Gidon Kremer hegedűművész a zenekaraikat is egyesítették, hogy egy nagyon merész műsorral rukkoljanak elő. Az előadás és az arról készült koncertfilm súlyát jól jelzi, hogy a Mezzo TV is leadja (ma, pénteken, 20.30-kor). Az Indexen és az Index Facebook-csatornáján szombat este megy majd le, utóbbin a szokásos élő kommentárokkal kísérjük.



Elsőként Mahler 1902-es V. szimfóniájának negyedik, Adagietto tételét hallhatják. Mahler grandiózus szimfóniáiban a kiterjedt vonóskar mellett sok fúvós- és ütőshangszer is megszólal. A gyönyörű Adagiettóban viszont, ami talán Mahler leghíresebb zenéje, éles kontrasztként csak a vonósok és egy hárfa zenél. A minden bizonnyal Alma Mahlernek (a komponista feleségének) írt szerelmi dalként született, nosztalgikus Adagiettót a koncerttermeken kívül Vischonti Halál Velencében című '71-es filmje tette ismertté, amelyben – a novellától eltérően – egy Mahlerre emlékeztető, a közelgő elmúlástól rettegő zeneszerző érez ellenállhatatlan vonzalmat egy, az aranykort, az ifjúkori ideálokat jelképező fiú iránt.

A hangulat ezután sem lesz vidámabb: Bach D-moll szóló hegedű-partitájának zárótétele következik, a Chaconne. Ha létezik a hegedűirodalomnak Szent Grálja, akkor valószínűleg ez a 300 éves, megdöbbentően intenzív és mély, mintegy negyedórás darab az. Ám nem az eredeti kompozíciót, hanem Feruccio Busoni zongoratiratának Gidon Kremer-féle zenekari változatát hallhatjuk.



A koncert első fele Alfred Schnittke 3. Hegedűversenyével záródik. Gidon Kremer a világ egyik leghíresebb hegedűművésze, aki itt a teljes erejében mutatja meg, milyen szenvedélyes tud lenni egy hosszú, furcsa harmóniákkal teli hegedűszóló, amibe a kamarazenekar csak elvétve kapcsolódik bele. A ritkán játszott, különös művet a Frankfurtban született, élete nagy részét a Szovjetunióban töltő Schnittke 1978-ban írta.



A koncert második felében a részben épp Kremernek köszönhetően ismertté vált lengyel-orosz zeneszerző, Mieczysław Weinberg utolsó, 21., "Kaddis" szimfóniája hallható. Weinberg az 1991-es darabot, ami az utolsó befejezett zenekari műve, a varsói gettó áldozatai emlékének ajánlotta. A szimfóniát, melyben a zenekart zongora-, hegedű- és énekszóló is kiegészíti, a Concerto Budapest és a Kremer által alapított Kremerata Baltica kamarazenekar együtt adja elő. A műben a hagyományos zsidó halotti ima (kaddis) tragikuma mellett egészen más hangulatok is megjelennek, és egészen konkrétan is megidéződik Chopin és Mahler.

A zene mellett érdemes lesz figyelni magát a koncertfilmet is, ami a szokásosnál több kamerával, komolyabb utómunkával készült.