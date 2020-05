Mesedélelőtt! Sicctől A kis gömböcig, Hajós Andrástól Jónás Veráig

Ezen a héten elindult a Mesemondó nevű sorozatunk, amiben ismert embereket kértünk fel arra, hogy mondjanak el nekünk diafilmeket. Igyekeztünk minél nagyobb merítésben dolgozni a mesék, illetve a mesemondók esetében is, hogy igazán változatos anyagaink szülessenek, amik a kisebbeknek és a nagyobbaknak is szórakoztatóak lehetnek.

De elég a szövegből, jöjjenek a mesék!

Lovas Rozi: Babszem Jankó

Ebből a meséből súlyos állatáldozatok árán, de kiderül, hogy attól, hogy valaki kicsi, még várhatnak rá nagy dolgok!

Lovas Rozi: Babszem Jankó

Lovas Rozi színésznő nevét a legtöbben valószínűleg A mi kis falunk vagy éppen a Válótársak című sorozatokból ismerhetik, de szerepelt A berni követben és a Made in Hungáriában is. Korábban nyert már Junior Príma Díjat, valamint kétszer is megkapta a POSZT Legjobb 30 év alatti színésznőjének járó díját. Az elmúlt években az ország számos színházában feltűnt néhány szerep erejéig, most egy kis pihenőre vonul, mert nem sokkal azután, hogy leforgattuk vele a fenti mesét, megszületett a kisfia.

Hajós András: A mókus, a malac, a medve és a pöfeteg

Ebből a meséből azt tudhatjátok meg, hogy milyen súlyosan egészségkárosító, ha valaki folyamatosan fölösleges stresszben éli az életét.

Hajós András: A mókus, a malac, a medve és a pöfeteg

Hajós András az Emil.Rulez! zenekarával szerzett magának országos ismertséget, és amióta a tévézésre váltott, azóta is mindig igyekszik valahogy bevinni a zenét a tévébe. A zenészből lett sikeres tévés műsorvezető mostanában Youtube-on tevékenykedik leginkább a Dalfutár című saját műsorával. A műsort nem nézték elegen ahhoz, hogy megragadjon a tévében, pedig az utóbbi évek egyik legjobb tévéműsoráról van szó.

Jónás Vera: A kis gömböc

Ez a mese arról szól, hogy mi történik azzal, aki gátlástalanul mindent felzabál: gyakorlatilag egy egész országot.

Jónás Vera: A kis gömböc

Jónás Vera énekes, dalszerző, a Jónás Vera Experiment zenekar alapítója. A zenekarával 2012-ben tűnt fel a magyar poppiacon, miután befejezte a tanulmányait a London Centre of Contemporary Musicban. A zenekarával több díjat is nyert, játszottak az összes nagyobb magyar fesztiválon és több külföldi országban is. Mostanában a Subtones nevű zenekart viszi, aminek pont idén jelent meg az első lemeze, így a lemezbemutató koncerteknek eléggé keresztbe tett a járvány.

Dé:Nash: Sicc Afrikában

Ennek a mesének az a fő üzenete, hogy miért érdemes tájékozódni külföldi utazásunk előtt, elkerülve a potenciális kalamajkákat.

Dé:Nash: Sicc Afrikában

Dé:Nash az utóbbi néhány évben újult erőre kapó magyar hip-hop szcéna egyik fiatal és nagyon szórakoztató képviselője. Először óvatosan lépett ki barátja, a szintén zenész Krúbi árnyékából néhány groteszk, duplafenekű iróniától hemzsegő, egészen nyers számmal, hogy mostanra önálló entitássá váljon. Dé:Nash zenéinek középpontjában a magyarság áll, hogy mit jelent ma Magyarországon magyarnak lenni, már amennyiben az ember világképének sarokpontjait a kormánypropaganda jelöli ki. Tavaly portrét is forgattunk róla és ott voltunk a legelső koncertjén.

Döbrösi Laura: A király macskája

A király macskája arról szól, hogy hiába a nemesi előjogok, van, hogy egy macska a munkáséletre vágyik.

Döbrösi Laura: A király macskája

Döbrösi Laura nevét biztosan ismerik azok, akik nézték az Aranyélet című sorozatot, hiszen ő az egyik főszereplője. De láthattuk a Félvilág című tévéfilmben is, ami a népszerű kurtizán, Mágnás Elza életének utolsó napjait mutatja be. Színházi szerepeket is vállal, a Vígszínháztól a Budapesti Anarchista Színházig terjedő palettán.

Tartsatok velünk a jövő héten is, amikor is ez lesz a Mesemondó műsora!