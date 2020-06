Mesedélelőtt! Dia Danitól Mazsoláig, Jordán Adéltól Likó Marcellig!

A Mesemondó eheti meséit ezúttal is összeszedtük egy csokorba, hogy ha valaki lemaradt róluk, akkor könnyen tudjon mesedélelőttöt tartani.

Beck Zoltán: Mazsola és Tádé

A 30Y zenekar énekese egy igazi klasszikust mondott el nekünk, a meséből kiderül az is, hogy valójában mekkorának érdemes lenni.

Beck Zoltán a 30Y zenekarból lehet ismerős mindenkinek, a pécsi rockzenekar igazi magyar fesztiválkedvenc, rengeteg helyen lehetett velük találkozni az elmúlt években. Beck egyébként, amikor nem zenél, akkor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Romológia Tanszéken dolgozik egyetemi adjunktusként. Nagy diarajongó, neki is van egy régi vetítője otthon, amikor pedig meghallotta, hogy a Mazsola és Tádét is lehet választani, egyből igent mondott a felkérésünkre.

Jordán Adél: Böbe és a horgászbot

Ebből a meséből kiderül, hogy mikor csinál valaki jó sok butaságot.

Jordán Adél nevét is biztosan mindenki ismeri, a színésznő 2006 óta tagja a Katona József Színház társulatának, de a filmes munkássága is jelentős. Pályájára jellemző, hogy a nagyon szűk körnek szóló alkotásoktól kezdve a nagyon széles közönségnek szántakig vállal szerepeket, így például játszott az uristen@menny.hu-ban, de a Megdönteni Hajnal Tímeát című filmben is.

Likó Marcell: Dia Dani űrutazása

Likó Marcell kedvenc meséje arról szól, hogy ne kössük el a fater járgányát, pláne ha az egy űrhajó.

Likó Marcell a Vad Fruttik zenekar énekese, a magyar fesztiválszíntér egyik jól ismert előadója. A zenekart 1996-ban alapította, de néhány év után feloszlottak. A Vad Fruttik 2006-ban tért vissza, ekkor viszont már sikeresen megtapadt a magyar zenei életben, Likó pedig számról számra, lemezről lemezre újabb és újabb oldalát mutatta meg (utolsó albumuk premierje az Indexen volt). Most a Mesemondónak köszönhetően az is kiderült, hogy nagyon nagy átéléssel tud mesét is mondani, nem elfeledkezve a fontos kultúrtörténeti utalásokról.

Kovács Patrícia: Prücsök

Ez a mese arról szól, hogy egy minden hájjal megkent csaló hogyan tud úgy átverni államfőket úgy, hogy pénzt húzzon ki belőlük.

Kovács Patrícia színésznővel tévében, moziban és színházban is rendszeresen lehet találkozni. Játszott a Vígszínházban és az Egri Gárdonyi Géza Színházban is, az utóbbi néhány évben pedig az Orlai Produkciós Iroda társulatának tagja. Első filmszerepe a Jadviga párnája című filmben volt, de olyan népszerű filmekben is játszott, mint az S.O.S. szerelem! vagy a 9 és 1/2 randi. Tévében a Társas játék, a Válótársak, a Korhatáros szerelem vagy éppen a Mintaapák című sorozatokban láthattuk az elmúlt néhány évben.

Dé:Nash: Harcsabajusz és matrózmajom

Ebből a meséből kiderül, hogy miért fontos a szeretet, de különösen a természet szeretete.

Dé:Nash az utóbbi néhány évben újult erőre kapó magyar hip-hop szcéna egyik fiatal és nagyon szórakoztató képviselője. Először óvatosan lépett ki barátja, a szintén zenész Krúbi árnyékából néhány groteszk, duplafenekű iróniától hemzsegő, egészen nyers számmal, hogy mostanra önálló entitássá váljon. Dé:Nash zenéinek középpontjában a magyarság áll, hogy mit jelent ma Magyarországon magyarnak lenni, már amennyiben az ember világképének sarokpontjait a kormánypropaganda jelöli ki.

Tartsatok velünk a jövő héten is, amikor is ez lesz a Mesemondó műsora!