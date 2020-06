Daniel Radcliffe reméli, J. K. Rowling nem tett tönkre mindent a Harry Potterből

Tudom, hogy egyes sajtótermékek valószínűleg úgy akarják majd lefesteni ezt, mint egy harcot J. K. Rowling és köztem, de tényleg nem erről van szó, és nem is ez most a fontos. Bár Jónak megkérdőjelezhetetlenül nagy szerepe volt abban, ahogyan az életem alakult, és megtiszteltetés volt vele dolgozni, (...) egyszerűen emberi lényként úgy érzem, hogy muszáj megszólalnom

így kezdi megszólalását a The Trevor Project nevű, az LMBTQ-emberekkel kapcsolatos oktatást és gondolatformálást segítő szervezet honlapján Daniel Radcliffe, aki Harry Pottert alakította a J. K. Rowling regényeiből készült filmeken.

Radcliffe azért adott ki közleményt, mert Rowling a hétvégén megtörte hosszú hallgatását a Twitteren, csak azért, hogy belekössön egy, egyébként a menstruációs szegénységről szóló újságcikk címébe, amelyben szerepelt az "emberek, akik menstruálnak" szókapcsolat, márpedig Rowling szerint erre azt a szót kell használni, hogy "nők", és kész. Mindebből nem amiatt lett balhé, mert Rowling amúgy félreértette a cikket (amelyben szerepel, hogy többek között akár biológiai okokból is vannak olyanok, akik nem nők, mégis menstruálnak), hanem azért, mert a transzneműek és az ő jogaikkal foglalkozó szervezetek szerint Rowling ezzel, és az ezt követő további, a születési nem fontosságáról szóló bejegyzéseivel relativizálta vagy megtagadta a transzneműek élettapasztalatait.

És bár valóban sok kellemetlen kérdést felvet Rowling kifakadása, és valóban nem értelmezhető semmiképp sem olyan elfogadónak, mint amilyennek sok társadalmi ügyben az írónő szereti mutatni magát, azt azért hozzá kell tenni, hogy konkrétan azt, amivel sokan vádolják, Rowling sosem mondta: hogy ne tarthatnák nőnek magukat azok is, akiknek nem nő a születési nemük. Rowling "csak" azzal kapcsolatban érvelt, hogy szerinte igenis nagyon fontos leszögezni, hogy létezik születési nem is, és az is fontos, megkerülhetetlen élettapasztalat.

Radcliffe most Rowlingra reagálva kijelenti:

A transznemű nők: nők. Minden ezzel ellentétes állásfoglalás eltörli a transznemű emberek méltóságát és identitását, és szembemegy minden tanáccsal, amelyet a mind nálam, mind Jónál többet tudó egészségügyi szakemberek fogalmaztak meg a témában.

Hozzáteszi, a kutatások szerint a transznemű vagy nem bináris emberek (azaz azok, akik egyik nem identitását sem érzik magukra megfelelőnek) 78%-át érte már diszkrimináció identitásuk miatt, így fontos, hogy támogassuk őket, ne pedig épp az identitásuk ellen felszólalva okozzunk még további károkat.

Radcliffe azt is közölte: "mélységesen sajnálja", ha valakiben Rowling szavai tönkretették mindazt a jót, amit a Harry Potter-könyvek okoztak neki, és mindenkit arra biztat, hogy – mivel az csak a könyvre és az olvasóra tartozik – továbbra is nyugodtan tartsák érvényesnek az összes eddigi gondolatukat a könyv által közvetített értékekről, legyen szó a nemi vagy szexuális identitásról, az elfogadásról és a szeretetről.

Hozzáteszi: reméli, Rowling nem okozott túl nagy kárt, és