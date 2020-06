Négynapos online színházi program indult

A járvány miatt idén eredeti, júniusi időpontjában biztosan elmarad a magyar színházi élet egyik legfontosabb szakmai találkozója, a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT). A Partizán azonban megszervezte helyette a Pandémia Okozta Színházi Találkozót – azaz a POSZT-ot.

A Partizán-féle POSZT Facebook-eseményénél azt írják, egy olyan négynapos eseményt terveznek,

amelyen a magyar színház legégetőbb, legfontosabb, legalultárgyaltabb kérdéseit, dilemmáit és konfliktusait beszélhetjük át.

A beszélgetéseket online közvetítik a Partizán Youtube-csatornáján és Facebookon, illetve minden nap végén összefoglalóval is jelentkeznek az aznapi legfontosabb történésekről. A programsorozat ma indult, és június 14-ig tart. Minden napot koncertek zárnak, fellép például az Ed Is On és a Bekvart is. A napközbeni témák között beszélnek

arról, milyen dilemmái vannak az újranyitásnak;

hogyan lehet majd a járványt színházban feldolgozni;

hogy honnan lesz egyáltalán pénz;

vagy hogy mi a helyzet a színészekkel, megélhetésükkel.

A beszélgetéseken részt vesz többek közt Nagy Ervin, Fullajtár Andrea, Szabó Kimmel Tamás, illetve a Katona József igazgatója, Máté Gábor is.