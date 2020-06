A járvány miatt bezár a londoni étterem, ahová Diana hercegnő is járt

A jelenlegi helyén bezár, és máshol kell újranyitnia a Le Caprice nevű patinás londoni étteremnek, írja a Guardian. A Le Caprice évtizedek óta a brit elit kedvenc étterme. Még 1947-ben nyitották meg az előkelő Ritz Hotel mögött, majd 1981-ben egy kis ráncfelvarrás után újraindították. Ide járt gyakran étkezni Diana hercegnő, illetve számos nemzetközi celeb és előkelőség (például Mick Jagger, Elizabeth Taylor vagy a királynő húga, Margit hercegnő), aminek köszönhetően az étterem a '80-as évek óta a brit paparazzók kedvenc helyszíne.

A Le Caprice a koronavírus-járvány miatt jó ideje bezárt, és tulajdonosa a Guardiannek elmondta, hogy már nem is fog megnyitni, legalábbis a Ritz Hotel mögötti helyen biztosan nem. A cég másik két éttermét is be kellett zárni, hogy a veszteségeket csökkentsék.

Az éttermei mellett több privát klubot is üzemeltető Richard Caring korábban élesen kritizálta Boris Johnsont, amiért a brit miniszterelnök „megöli az országot” azzal, hogy halogatja a vendéglátóhelyek újranyitását. Caring szerint Johnson „gyengesége” kétmillió ember megélhetését sodorja veszélybe.