Operettszínházi zaklatások áldozatai: Hangfelvétel bizonyítja az állításainkat

Van bizonyítékunk. Lehet bizonyítani tanúkkal, és lehet bizonyítani hangfelvételekkel is

– mondta az RTL Klub Fókusz című műsorában hétfő este a Budapesti Operettszínház volt munkatársa, aki egy, még a színháznál dolgozó kollégájával együtt az Indexnek nyilatkozva korábban azt állította, hogy a volt ügyvezető igazgató, Kriza Zsigmond elviselhetetlen munkakörülményeket teremtett, bánásmódja megalázó volt, visszaélt a hatalmával, egyiküknek pedig megengedhetetlen megjegyzéseket tett a szexuális életére és a testére is, erről pedig tájékoztatták Kiss-B. Atilla főigazgatót, aki elmondásuk szerint nem tett semmit, sőt egyiküket a panaszaira válaszul beküldte egy zárt ajtós, négyszemközti beszélgetésre a megvádolt igazgatóhoz.

Kiss-B. Atilla később azt állította, külső szakemberekkel kivizsgáltatta az ügyet, és a vizsgálat nem igazolta az állításokat, noha ugyanekkor azt is bevallotta, amit korábban tagadott, hogy Krizának azért kellett távoznia, mert „rávetült a gyanú árnyéka”. Ez ugyanakkor nehezen érthető, amennyiben valóban volt ilyen vizsgálat, és az tisztázta az ügyvezetőt. Egyúttal az ügy több érintettje is azt mondta az Indexnek, őket soha semmilyen vizsgálatot végző személy nem kereste meg. Az RTL Klub riportere is azt állítja: több operettszínházi munkatárssal beszéltek, de egyikük sem tudott semmilyen belső vizsgálatról.

A műsorban felolvastak egy részletet is abból a bizonyos hangfelvételből, amelyre az áldozat utalt. Az áldozat a műsorban is megerősítette: Kiss-B. Atilla neki „soha nem jelezte, hogy ki akarná vizsgálni a problémát”, és azóta sem kereste senki. A hangfelvételen az RTL Klub állítása szerint az szerepel, ahogy Kiss-B. Atilla azt mondja a neki éppen panaszt tevő munkatársnak:

Ha én ezt meghallgatom és hallgatok vele, akkor én valami olyat vállalok be, amihez az ég világon semmi kedvem, se indíttatásom.

A műsorban az egyik áldozat azt mondta, ő az eset óta „sokat volt beteg”, és még most sincs túl a dolgon, különösen megviselik azok a nyilatkozatok, amelyben a jelenlegi igazgató és a volt ügyvezető igazgató azt állítja, csak olyanok koholtak vádakat, akik nem dolgoztak megfelelően, de az „tartja benne a lelket”, hogy „kiderüljön az igazság, hogy nem hazudunk”.

Kriza Zsigmond a csatorna részletekbe menő kérdéseire nem válaszolt, de egy nyilatkozatban újra fikciónak nevezte az állításokat, és minden vádat visszautasított, az Operettszínház sajtóosztálya pedig közölte, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felállított, Kiss-B. Atilla felelősségét vizsgáló bizottság munkájának végéig „nincs közlendőjük”.