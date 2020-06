Demonstrációra készülnek a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói

Demonstrációt szerveznek Ne szavazd meg! #freeSzFE címmel a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói az intézményt magánegyetemmé alakító törvénytervezet elfogadása ellen, a várható parlamenti döntést megelőző napra. Június 21-én, vasárnap, 16.00 órakor az Uránia előtt gyülekeznek, és azt kérik, tartson velük mindenki, aki osztozik aggályaikban.

Megmozdulásunkkal üzenünk a parlamentnek, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítványi fenntartásúvá alakításáról szóló törvényjavaslatot ne fogadják el, mert az nem biztosítja az Egyetem Alaptörvény szerinti autonómiáját

– írták felhívásukban.

Nagy felháborodást keltett az elmúlt napokban a hír – amiről maga az egyetem is csak a sajtóból értesült –, hogy a kormány rohamtempóban alapítványi tulajdonba adná a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, ami az egyetem vezetése szerint a megregulázásukról szól.

Az egyetem több száz volt diákja, köztük színházigazgatók, Hollywoodban dolgozó operatőrök, Oscar-jelölt filmrendezők is kifejezték tiltakozásukat egy petícióban, és most korábbi közleményük után a jelenlegi diákok is elmondták már a véleményüket egy, az egyetem épületének homlokzatára kifeszített molinóval és egy x-et formáló rendőrségi kordonjelölő szalaggal. A demonstrációt megelőzően felkérték Palkovics László felsőoktatási intézményekért is felelős innovációs minisztert, hogy – az egyetemi, szellemi autonómia biztosítására hivatott – követeléseik teljesülésére írásban vállaljon garanciát.