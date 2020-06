Eltávolítják a Bank of England korábbi kormányzóinak portréit

A Bank of England, vagyis az angol nemzeti bank tizenegy korábbi vezetőjének arcképét távolították el az intézmény székházából, mivel a történészek szerint valamilyen formában közük volt a rabszolgasághoz. A Georg Floyd meggyilkolása miatt kirobbant tüntetéssorozat Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is kultúrharcként folytatódik, ami szimbolikus kérdések, mindenekelőtt a múlthoz való viszony körül forog. Ennek része volt Edward Colston bristoli szobrának ledöntése, illetve egy sor más köztéri emlékmű, vagy akár más műalkotások eltávolítása, de a bankoktól, biztosítótársaságoktól és az anglikán egyháztól is azt követelik a Black Lives Matter mozgalom aktivistái, hogy vizsgálják meg, milyen szerepük volt a 18-19. századi rabszolgatartásban és -kereskedelemben.

Bank of England most bocsánatot kért azért, hogy korábbi vezetőinek köze volt a rabszolgasághoz, és ígéretet tett, hogy az arcképeiket és szobraikat eltüntetik a nyilvánosság elől.

Nem lehet tagadni, hogy a 18. és 19. századi rabszolgakereskedelem az angol történelem elfogadhatatlan része. Intézményként a Bank of England nem volt közvetlen résztvevője ennek a kereskedelemnek, de tisztában vagyunk vele, hogy egyes korábbi kormányzóknak és igazgatóknak megbocsáthatatlan módon közük volt hozzá, és ezért bocsánatot kérünk.

– nyilatkozta a nemzeti bank szóvivője.

A bank ígéretet tett, hogy alaposan átvizsgálják műgyűjteményükben a korábbi vezetők portréit, és garantálják, hogy senki nem marad látható helyen azok közül, akiknek köze volt a rabszolgasághoz.

A University College London már korábban összeállított egy nagy adatbázist mindazon történelmi személyekről, akik bármilyen módon kötődtek a rabszolgasághoz. A Bank of England esetében 27 nevet soroltak fel, köztük a bank 11 kormányzóját és 16 igazgatóját. A kötődés különböző dolgokat takarhat, a tizenegy kormányzó esetében például így néz ki a lista:

Daniel Giles (1795-1797): grenadai birtokok jelzálogtulajdonosa volt Beeston Long (1806-1808): négy ültetvény jelzálogtulajdonosa volt Jamaica szigetén, ahol rabszolgák dolgoztak Jeremiah Harman (1816-1818): három birtoka volt St. Kitts szigetén 409 rabszolgával John Horsley Palmer (1830-1833): két birtoka volt Grenadán 238 rabszolgával Timothy Curtis (1837-1839): ültetvénye volt St. Vincent szigetén 206 rabszolgával John Reid (1839-1841): 17 ültetvénye volt Jamaicán, a Virgin-szigeteken és máshol 3112 rabszolgával Thomson Hankey (1851-1853): négy birtoka volt Grenada szigetén 534 rabszolgával Sheffield Neave (1857-1859): kereskedő volt Nyugat-Indiában és egy ültetvényes fia Bonamy Dobree (1859-1861): két ültetvénye volt Brit-Guyana gyarmaton 19 rabszolgával Alfred Latham (1861-1863): három birtoka volt Jamaica, Nevis és Tobago szigetén 402 rabszolgával Benjamin Buck Greene (1873-1875): igazgatóként dolgozott apja St. Kitts-i ültetvényein fiatal korában

A listából látszik, hogy az érintett bankvezetők nem a rabszolgakereskedelemben vettek részt, hanem szinte mindegyikük üzleti befektetésekkel rendelkezett a karibi szigeteken, ahol akkoriban a gazdaság alapját a rabszolgákkal megművelt cukornádültetvények jelentették. Személyesen legfeljebb egy vagy kettő járhatott közülük a birtokokon.

Ugyanez az adatbázis közel száz anglikán egyházi személyt is nyilvántart, akik a rabszolgasághoz kötődtek. Az egyház most bocsánatot kért ezért a történelmi kötődésért, és nyilatkozatot adott ki, hogy a "szégyen forrása", hogy voltak olyan templomok, püspökök és más egyházi emberek, akik kompenzációt fogadtak el a rabszolgaság eltörlésekor. Az egyetem szerint 32 templom építéséhez járult hozzá ez a kompenzációs pénz. Maga az egyház egyébként a rabszolgaság eltörléséért vívott küzdelem élharcosa volt ugyanebben az időszakban.

A Lloyd's biztosítótársaság és Greene King sörgyár ugyancsak bocsánatot kért, amiért az alapítók rabszolgatulajdonosok voltak, és mindkét vállalat azt ígérte, hogy jelentős pénzügyi támogatást ad feketéket és más etnikai kisebbségeket segítő szervezeteknek. A cégeknek azonban azzal is szembe kell nézniük, hogy a Black Lives Matter mozgalomban egyre többen követelik, hogy fizessenek a jogutód vállalkozások szabályos kártérítést a kisebbségeknek a rabszolgaságban játszott szerepük miatt.