Fiatal lányokat használt ki és zaklatott verbálisan az ismert brit képregényíró

Június 16-án Katie West írónő azzal vádolta meg a Twitteren az egyik legismertebb brit képregényírót, Warren Ellist, hogy a férfi szexuális tartalmú üzenetekkel zaklatta és meztelen fotókat kért tőle. West később törölte ezt a posztot, de kitett egy újabb bejegyzést, amiben azt írta, előző posztját azért írta, hogy megóvja a fiatal lányokat, hogy a férfiak kihasználják őket. Azóta pedig egyre többen álltak elő saját történekükkel a netflixes Castlavenia sorozat írójáról.

Például Meredith Yayanos, akiről állítólag Ellis a John Cassaday-vel Planetary sorozat Melanctha című karakterét mintázta. A nő szerint ugyan Ellis ugyan nagyon kedves és nagyvonalú és szerethető is tud lenni, de pár éve megszakított vele minden kapcsolatot, és ennek oka van, a férfinak ugyanis van egy sötét oldala, és előszeretettel használja ki a fiatal, sebezhető nőket. Hozzátette, más nők is meséltek neki arról, hogy bánt velük Ellis, és a mai napig rémálmai vannak emiatt.

Jayne Holmes fotós is megerősítette Katie West történetét, állítása szerint több száz fotót és levelet mentett bizonyítékképpen az évek során. Egy Denver Primrose nevű felhasználó is megőrizte azokat az e-maileket, amiket a képregényíróval váltottak, és amik jól mutatják, hogyan változott meg a baráti beszélgetések hangvétele.

Zoetica Ebb orosz származású művész szintén a Twitteren írt arról, hogy igen, neki is hasonló rossz tapasztalatai vannak. De ő is hozzátette, hogy Ellis nagyon sok jót is tett, és alapvetően ez most nem róla szól, hanem arról, hogy rendszerszinten kellene változtatni a dolgokon. Harris O'Malley, vagyis Dr. Nerdlove pedig egy hosszú posztban értekezett arról, hogy néha a hőseinkről kiderülnek, hogy szörnyetegek.

Ellis egy Twitter-posztban reagált az őt ért vádakra. Állítása szerint nem tűnt fel neki korábban, hogy nem egyenlő félként kezelné munkatársait, hogy nem adta meg nekik a kelő tiszteletet, hogy kihasználná a helyzetét, és elismeri, hibázott. Hozzátette, ha voltak is rossz döntései, ha mondott is olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, esze ágában sem volt szándékosan manipulálni senkit, nem akart erőszakosan fellépni, de vállalja a felelősséget, nagyon szégyenli, amit tett, és szeretne bocsánatot kérni. És igen, dolgozik azon, hogy ember legyen. A posztban nem nevezi meg az őt megvádló nőket, vagy reagál a konkrét állításikra, de írja, mindezt az ő érdekükben teszi.