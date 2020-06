Tiltani fogja a Facebook a régiségekkel való kereskedést a fosztogatók miatt

A régiségek alatt itt a történelmi tárgyakat kell érteni, ezeknek a tilalmát jelentette be ugyanis a közösségi platform, írja a The New York Times.

A döntés azután született, hogy kutatók jelezték az oldalnak, hogy a fosztogatók, sírrablók a Facebookon értékesítik illegálisan a különböző antik, főként közel-keleti darabokat. A közösségi oldal ezután kedden bejelentette, hogy el fog távolítani minden olyan tartalmat, amely "történelmi tárgyak vásárlásával, eladásával, kereskedelembe hozatalával próbálkozik".

Az illegális antik tárgyak kereskedelmét felgöngyölítő régészek és aktivisták azért jelezték az oldalnak a problémát, mert kutakodásuk során több mint 200 olyan Facebook-csoportot találtak (összesen kb. 2 millió taggal), amikben illegális kereskedelemmel foglalkoztak. Néhány csoportban a tagok tippeket is adtak egymásnak arról, hogyan lehet ügyesen fosztogatni, a megszerzett tárgyakat biztonságosan szállítani.

Az antik darabok között általában temetkezési tárgyakat, kőszobrokat, mozaikokat találtak, valamint akadtak Szíriából, Egyiptomból, Irakból és Észak-Afrikából teljes szarkofágok is. A kutatócsoport kitért arra is, hogy az üzleteléshez általában kódnyelvet és titkosított alkalmazásokat használnak, így nehéz lekapcsolni az illegális kereskedőket.

Greg Mandel, a Facebook szabályozásával foglalkozó menedzser azt mondta,

Régóta vannak olyan szabályok, amik akadályozzák az ellopott tárgyak árusítását, de annak érdekében, hogy ezeket a leleteket és a felhasználóinkat is biztonságban lehessen tudni, dolgozunk a szabályok kibővítésén. Mától tiltjuk az összes történelmi lelettel való kereskedést Facebookon és Instargramon is.

A Facebook új szabályzata jelentős tudományos, kulturális vagy történelmi értékeket képviselő tárgyként határozza meg ezeket a leleteket. A kutatócsapat feje, Katie Paul szerint a szigorítás fontos mérföldkő "a kulturális örökségekkel történő kereskedelemben" és a Facebook oldaláról "azt mutatja, hogy végre felismerték, hogy illegális és káros tevékenység folyik a platformukon".