Ian McKellen 81 évesen lesz Hamlet

McKellen az Egyesült Királyság egyik legünnepeltebb színházi színésze, bár világszerte inkább a hollywoodi blockbusterekben (Gyűrűk Ura - Gandalf; X-Men - Magneto) nyújtott alakításairól ismert. Hamlet szerepét szinte pontosan 50 évvel ezelőtt játszotta el a most 81 éves színész. És - ha a járványhelyzet is megengedi - most újra címszerepet kap Shakespeare egyik legismertebb drámájában.

A színész honlapján bejelentett produkció valamikor idén fog megvalósulni a Royal Windsor Színházban. Bár a brit nyitási terv értelmében bizonyos kulturális intézmények hamarosan megnyithatják kapuikat a látogatók előtt, egyes színházak zárva tartanak továbbra is, mivel a színpad, illetve a nézőtér kialakítása nem teszi lehetővé a távolságtartást. Emiatt bizonytalan, hogy mikor lehet a Hamlet bemutatója.

A próbákat holnap kezdik újra, ezzel a Hamlet lesz az első nagy brit színházi produkció, amelynek munkálatai újrakezdődhetnek a járványügyi lazítások után. Az előadás rendezője Sean Mathias lesz. Korábban Hamlet szerepét gyakorlatilag mindig fiatal színészekre osztották, ez lesz az első "életkorvaknak" (age-blind) nevezett interpretáció, amikor nem törődnek a szereplők Shakespeare által megálmodott korával.

Mindez fizikailag is megterhelő lesz a nyolcvanas éveiben járó McKellen számára, hiszen a teljes szövegű verziót fogják játszani, amely öt felvonásból áll, és az előadás hossza akár négy óra is lehet.

A próbákat elővigyázatosságból a szociális távolságtartás betartásával, védőeszközökkel, illetve folyamatos tesztelés mellett fogják megvalósítani. A címszereplő így nyilatkozott: