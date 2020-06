Az EU tiltása ellenére jöhetnek az amerikai filmesek Magyarországra

Hiába szavazta meg az EU, hogy az Egyesült Államok számára nem nyitják meg az unió külső határait, Magyarország kivételt tesz azért, hogy amerikai filmesek tudjanak az országban dolgozni, írja a Variety.

Szerda délután jelentette be az Európai Unió, hogy 15 ország számára megnyitják az unió külső határait, de a 15 országban nincsen benne az Egyesült Államok.

A döntés ugyan jogilag nem kötelezi a tagállamokat, de mint írtuk, ha egy ország úgy dönt, hogy az uniós listán kívülről is beenged látogatókat, azzal azt kockáztatja, hogy a többi uniós állam újra megtiltja az ő állampolgárainak a beutazását. Az EU döntése előtt már bejelentették, hogy a nyáron a Dűne című film stábja és több főszereplője is Magyarországra fog jönni, hogy elkezdjék a film pótforgatását.

A Nemzeti Filmintézet vezetője, Káel Csaba nyilatkozta a Variety-nek, hogy a magyar veszélyhelyzet elmúltával, és az utazási korlátozások fokozatos feloldásával különleges kivételt kaphatnak az EU-n kívülről érkezők, akiknek így nem kell karanténban tölteniük időt a beutazást követően. Káel szerint újraindulnak a nemzetközi projektek, és a produkciók teljes gőzzel megkezdődhetnek. Folytatják a Halo-sorozat, a már említett Dűne, a The Banker's Wife című Amazon-sorozat, és a The Nightingale című háborús film munkálatait is.

A Variety szerint a Netflix két stúdióban is díszleteket épített a Terra Vision című sorozathoz, aminek a forgatása majd július közepén kezdődik. Egy másik, meg nem nevezett amerikai sorozat befoglalta már július második felére a középkori díszletet is. A Filmintézet szerint minden stúdiót előre befoglaltak már az év végéig.

A Variety cikkében egy új adat is feltűnik, a filmgyártásra összesen 164,4 milliárd forintot költöttek az országban, 50 százalékkal többet, mint az azt megelőző évben. Az összeg 94 százaléka nemzetközi produkciókból jött.