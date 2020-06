A Black Lives Matter hatására idén kapta meg először fekete szerző a brit könyvdíjat

A kiadók szembesültek az őket érő kritikákkal, miszerint nem foglalkoznak eléggé a fekete szerzőkkel, írja a Guardian.

Carty-Williams és Bernardine Evaristo az Év könyve és az Év szerzője kategóriákban nyertek a The British Book Awardson, ők lettek az első feketék, akik megkapták az Egyesült Királyság egyik legfontosabb könyvdíját. Carty-Williams a legjobb könyv elismerését kapta Queenie című könyvéért, ami egy Londonban élő fekete nőről szól. Evaristo a Girl, Women, Other című könyvével lett az év szerzője: ezzel egyébként nyert már 2019-ben is kisebb brit díjakat.

Pár hete jelent meg egy tanulmány arról, hogy a brit könyvkiadók sokszor figyelmen kívül hagyják a fekete és az ázsiai közönséget, a könyvdíj zsűrije pedig pont ezért emelte ki Carty-Williams könyvét: olyan mű, ami szerintük "képes megváltoztatni az iparág felfogását arról, hogy milyen történetek lehetnek kereskedelmi és kritikai szempontból sikeresek".

Ez egy kivételes pillanat a kultúrtörténetünkben, mert a Black Lives Matter mozgalom példátlanul erős önvizsgálatot tudott generálni a kiadói ágazatban

– mondta Evaristo. Carty-Williams arról beszélt a díj átvétele után, hogy örül a díjnak, de egyben reméli azt is, hogy bár ő az első fekete nő, "nem szabad, hogy ő legyen az utolsó is". Amerika mellett egyébként Franciaországban és az Egyesült Királyságban terjedt el nagyon a Black Lives Matter mozgalom, a történelmi önvizsgálat és a szobrok miatti harc is ezekben az országokban volt a legerősebb.