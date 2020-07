Margaret Atwood, Salman Rushdie és J.K. Rowling is károsnak tartja az elnémítás kultúráját

J.K Rowling, Margaret Atwood és Salman Rushdie is aláírta az a nyílt levelet, ami kedden jelent meg a Harper's magazinban, és ami arról szól, hogy mennyire aggódnak az ún. cancel culture, vagyis az elnémítás kultúrájának elterjedése miatt, hogy ez a jövőben gátja lesz az érdemi vitáknak, és azzal, hogy nem lehet majd ütköztetni a különböző álláspontokat, eltűnnek a különböző vélemények, és ezt megszenvedik majd a társadalmilag fontos ügyek.

Még a levél elején leszögezik, az mindenképpen támogatandó, hogy végre egyre többen adnak hangot adnak, hogy fel kell számolni a faji és társadalmi egyenlőtlenségeket, és hogy éppen ideje volt ennek a fordulatnak, de ezzel párhuzamosan mintha az emberek egyre kevésbé tolerálnák a sajátjukkal ellentétes véleményeket, pedig egy szabad társadalomban fontos az információk és az eszmék szabad áramlása. Hozzátették, már megszokhattuk, hogy van olyan politikai oldal, ami így működik, de az, hogy valakit nyilvánosan meghurcolnak, ha mondanivalója többek szerint vitatható, egyre jobban terjed a társdalomban, és hogy összetett kérdésekben is nagyon egyszerűen és gyorsan ítélkeznek az emberek.

Ezzel pedig azok, akik újságíróként vagy íróként dolgoznak, egyre többször találkoznak, és ahogyan a levélben fogalmaznak, sokan tartanak attól, hogy veszélybe kerül a megélhetésük, ha olyasvalamit írnak, amivel a többség nem ért egyet, vagy ha nem elég lelkesen fejtik ki véleményüket egy kérdésben - teszik hozzá. A levél szerint pedig nem az a megoldás, hogy elhallgattatjuk azokat, akik nem értenek velünk egyet, hanem a nyilvános vita, a meggyőzés. Az pedig egy hamis képzet, hogy választani kell a szabadság és az igazság között.

Íróként olyan környezetre van szükség, amiben szabadon kísérletezhetünk, amiben nyugodtan kockáztathatunk és amiben akár hibázhatunk is.

- áll az utolsó bekezdésben.

J.K Rowling a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mit is jelent a cancel culture. Az írónő nemrég egy Twitter-posztjában születési nemről értekezett, ami miatt transzfóbiával vádolták meg, és miután a Harry Potter-filmek sztárjai, illetve a rajongók is elhatárolódtak tőle, a kiadójánál is többen bejelentették, hogy nem hajlandóak dolgozni a könyvein.

Margaret Atwoodot még 2016-ban támadták amiatt, mert aláírt egy olyan nyílt levelet, amiben azt nehezményezték, hogy a Brit Columbia Egyetem nem volt elég transzparens az egyik oktatójuk Steven Galloway kanadai író ellen folytatott vizsgálatot illetően. Gallowayt 2016-ban rúgták ki, miután többen is panaszt tettek ellene, állítólag egy diákot felpofozott, de volt, aki szexuális zaklatással vádolta meg.

Salman Rushdie többek között 1988-as, Sátáni versek című regényével vívta ki többek haragját, a muszlim közösség istenkáromlásnak minősítette egyes részeit, és volt olyan ország, ahol be is tiltották a könyvet.