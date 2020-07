Újra szabadon válogathatunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár polcairól

Csütörtöktől újra lehet válogatni a polcokról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár már újranyílt tagkönyvtáraiban, így már nem szükséges előjegyezni a kikölcsönözni kívánt könyveket, ennek ellenére a szolgáltatás ingyenessége szeptember 6-ig megmarad.

Az intézmény az MTI-vel közölte: a már megnyitott könyvtárakban csütörtöktől a teljes szolgáltatási paletta elérhetővé válik, a Központi Könyvtárban is újra használható lesz valamennyi olvasói tér, a szabadpolcos övezet, a Sárkányos Gyerekkönyvtár, a Budapest Gyűjtemény, a Zenei Gyűjtemény és a Szociológiai Gyűjtemény is várja látogatóit, valamint a raktári kéréseket is teljesítik.

Július 22-én, jövő szerdán, a többi 31 könyvtárát is újranyitja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, néhány biztonsági előírás azonban életben marad: a távolságtartás miatt csökkentett számú munkaállomás és ülőhely áll rendelkezésre, valamennyi korosztály a teljes nyitvatartási időben felkeresheti a könyvtárakat, de a 12 óráig tartó délelőtti idősávot továbbra is a 65 év felettieknek ajánlják, a látogatók számára kötelező a távolságtartás szabályainak betartása és a maszk használata.

A járvány miatti szünet után július elején a Szabó Ervin központi könyvtára és 14 legnagyobb tagkönyvtára nyitott újra, akkor még csupán az alapszolgáltatások voltak elérhetőek, azaz az olvasók visszavihették a kikölcsönzött könyveket, és át tudták venni az előjegyzett köteteket. A járvány első hulláma miatt több mint 230 ezer könyv ragadt kint az olvasóknál. A visszavitt kötetek 72 órás karanténba kerültek.