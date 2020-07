Lemosták Banksy londoni maszkos graffitijeit, mert a takarítók nem tudták, hogy műalkotások

A londoni metró takarítószemélyzete lemosta a világhírű street art-alkotó, Banksy graffitijét, amelyet az egyik metrószerelvény falára fújt fel, mivel nem tudták, hogy nem egyszerű vandalizmusról, hanem művészetről van szó - írja a BBC.

A londoni Cirlce Line metróvonal szerelvényére felfújt festmények címe lefordíthatatlan szójátékkal If You Don't Mask, You Don't Get: az "aki nem kér, az nem kap" mondatot alakította át kérés (ask) helyett maszkra. De mindez nem hatotta meg a londoni tömegközlekedési vállalatot (Transport for London, TfL), amelynek egy képviselője azt mondta a BBC-nek:

Úgy kezeltük, ahogy bármilyen graffitit kezeltünk volna a metróban. A takarítóknak az a munkája, hogy a metrón tisztaság legyen, különösen a mostani időjben.

A névtelenségbe burkolózó brit graffitiművész már nem először alkotott koronavírus-ügyben. Ezúttal az Instagramjára töltött fel egy videót, amelyben egy férfi (valószínűleg ő maga) takarítónak öltözve felfújja a már jól ismert vandál patkányokat a metrókocsi falára. A műveletnek több utas is a tanúja, akik furán néznek és inkább elkerülik a munkaterületet. Feketét és orvosimaszk-türkiz színeket használt az alkotásához, a patkányok pedig a járványhoz kapcsolódó helyzetekben jelennek meg, például az egyik patkány például nagyot tüsszent, a másik fertőtlenítőt permetez, de van, amelyik maszkban van, ami a mű fő mondanivalója:

Banksy ezzel az alkotásával ugyanis a maszkviselésre buzdít.

A londoni tömegközlekedésben egyébként - Magyarországhoz hasonlóan - kötelező a maszkviselés. A Transport for London képviselője ugyanakkor azt nyilatkozta: értékelik Banksy üzenetét, így szívesen biztosítanának neki lehetőséget, hogy újraalkossa a metrós rajzokat egy megfelelőbb helyen.

Arról, hogy hogyan is viszonyul Banksy művészete a hagyományos, bármikor lemosható graffitikhez vagy a kortárs művészethez, ebben a milánói kiállításáról szóló cikkben írtunk:

Egyébként épp most is látogatható egy Banksy műveiből készült kiállítás Budapesten is: