Csak a kertjét lehet látogatni a turai kastélynak

Amióta kiderült, hogy a turai Schossberger-kastély, Magyarország talán legszebb francia reneszánsz stílusú vidéki úrilaka kastélyszállóként születik újjá a miniszterelnök veje, Tiborcz István cégének beruházásában, sokan találgatták, hogy a mezei halandók mennyit láthatnak majd az épületből. A felújítás előtti években a kastély látogatható volt, és egy gondnok társaságában végig lehetett járni a romos házat és az elvadult kertet. Az épület eredeti berendezéséből természetesen semmi nem maradt, de a belső terek, például a filmekben, klipekben is többször szereplő Pálmaház (vagyis a nagy ablakos télikert) és a Scholtz Róbert díszítőfestéseivel ellátott előtér és bálterem azért így is érdekes látnivaló volt.

Fotó: Adam Martinek / botaniqkastely.hu A felújított turai Schossberger-kastély

A 2015-ben elkezdődött felújítás alatt a kastély építési területté vált, és természetesen nem lehetett látogatni, most azonban a járvány után megnyitott. A 19 szobás kastélyszállóba – amely rejtelmes okból a Botaniq Turai Kastély nevet kapta – ettől a héttől kezdve lehet szobát foglalni, azonban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik itt szeretnének megszállni. Még a legegyszerűbb, „superior” szobáért is 103 ezer forintot kérnek egy éjszakára június végén, de 82 ezer forintos kedvezményes szobát is találtunk.

A nagyon lerobbant állapotú kastélyt 4,5 milliárd forintból újították fel, és tavaly tavasszal az Index is részt vehetett egy bejáráson, amikor még tartottak a munkálatok. Az épület egyébként szép lett, és minden műemléki értékét megtartotta. A hotel honlapjára feltöltött képek tanúsága szerint egyébként a szobák teljesen modern berendezést kaptak, a belsőépítészet nem próbálja azt az illúziót kelteni, mintha az épület érintetlenül vészelte volna át a 20. századot.



De mennyit láthatnak belőle azok, akik nem tudnak kifizetni ennyit egy szobáért?

A hotel honlapján most már megjelent egy látogatói tájékoztató is:

A csodálatos kastélykert mindenki számára látogatható, előzetes bejelentkezés alapján, meghatározott időben. A látogatói jegy 2500 forint, mely a helyszínen váltható ki és magába foglal egy csésze kávét vagy teát, melyet a séta után a Pálmaházban szolgálunk fel. Az aktuális időpontokról és a foglalással kapcsolatban telefonon érdeklődjön.

Ezek szerint az épület nem lesz teljesen zárt, kívülről egy drágább múzeumi jegy áráért megtekinthető marad, és a kávé révén a leghíresebb helyiségébe is be lehet lépni, bár az majd a gyakorlatban derül ki, hogy mennyire lesz könnyű a telefonos foglalással a vezetett sétákra bejutni.

Július 19-én vasárnap egyébként a turai lakosok ingyen is bejárhatják a kastélyt, sőt, ők még a szobákat is megnézhetik a település honlapján megjelent közlemény szerint. Ezen a túrán viszont kizárólag turai lakcímkártyával rendelkezők vehetnek részt.

A normális látogathatóság egyébként azért lényeges kérdés, mert a turai Schossberger-kastély a fővárostól keletre eső vidék egyik legjelentősebb épített kulturális értéke, és örökségturisztikai szempontból szinte elveszne, ha csak egy kerítésen túlról lehetne a távolból megnézni.