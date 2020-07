Amber Heard Johnny Deppről: Néha attól féltem, meg fog ölni

Johnny Depp többször is gyilkossággal fenyegette volt feleségét, állította a színésznő a brit legfelsőbb bíróság előtt Londonban hétfőn, az ügy tizedik tárgyalási napján. Amber Heard korábban 14 olyan esetről számolt be részletesen, amikor állítása szerint Depp bántalmazta őt. A színész ezek mindegyikét tagadja, ezért rágalmazási pert indított az őt feleségverőnek beállító The Sun kiadója, a News Group Newspapers és a főszerkesztő ellen.

"Néhány eset olyan súlyos volt, hogy attól féltem, meg fog ölni, vagy szándékosan, vagy annyira elveszítve a kontrollt, hogy túl messzire megy" – idézi a BBC a 34 éves színésznőt, aki írásbeli tanúvallomást is tett. Heard szerint Depp nagyon jól tud manipulálni másokat, a túlkapásairól pedig gyakran úgy beszél, mintha nem is ő, hanem egy harmadik fél követte volna el azokat, akit a színész gyakran csak a "szörnyetegként" emlegetett.

Amber Heard elmondta: a kapcsolatuk elején úgy érzete magát, mint aki egy királlyal jár, Depp idővel azonban erőszakos lett, gyakran sértegette is, nem lehetett neki nemet mondani. "Megpróbáltam, de rosszul sült el" – tette hozzá. Heard állítása szerint Depp azt mondta neki: a halál lehet az egyetlen kiút a kapcsolatukból. A színésznő arról is beszélt, hogy eleinte azt remélte, a férje meg tud változni, Depp stábja is kérte, hogy maradjon vele, és segítsen neki megváltozni, tisztává válni.

A Guardian cikke további döbbenetes részleteket is idéz: Heard szerint Depp gyakran féltékenykedett, ruhaválasztásai miatt többször leribancozta a feleségét, egy alkalommal azt mondta, reméli, végignézheti, ahogy a nőt többen megerőszakolják, sőt, még azzal is megfenyegette, hogy össze fogja szabdalni az arcát, hogy aztán egyetlen ember se vonzódhasson hozzá.

A három hetesre tervezett tárgyalássorozat során rendre nagyon meredek témák merülnek fel, már a második napon olyasmikről volt szó, hogy Johnny Depp akkor döntött a válás mellett, amikor Amber Heard (vagy egy barátja) ürülékét találta meg a közös ágyukban.