Színművészeti: Az összes kurátor közel állni látszik egy egyértelmű politikai centrumhoz

Miután nemrég az Innovációs és Technológiai Minisztérium bejelentette , hogy Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke, és a hallgatói önkormányzat is kifejezte nemtetszését az ügyben, megszólalt az egyetem rektori tanácsadója, Németh Gábor is, írja az ATV.

Németh szerint a kuratórium összes tagja

Ahogy azt korábban írtuk, a testület tagjai Bacsa György, a MOL stratégiai ügyvezető igazgatója, Lajos Tamás operatőr-producer, Rátóti Zoltán színész-rendező és Világi Oszkár, a SLOVNAFT igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója.

Németh Gábor azt mondta, nem tudják, mi az oka annak, hogy az egyetem által javasolt kurátorok közül senki nem került be végül az öt tagú kuratóriumba, illetve hozzátette, hogy Vidnyánszky Attila, a kuratórium elnöke eddig nem sűrűn fordult meg az egyetemen.

Annak kapcsán, hogy az alapítványi kézbe kerülő intézmény nevéből kikerült az 'egyetem' szó, a rektori tanácsadó azt mondta, ez csak azt jelentheti, hogy más, akár még nem létező intézmények is az alapítvány alá fognak szerveződni.

Úgy fogalmazott:

Pletykaszinten lehetett arról többször is hallani, hogy esetleg a Filmintézet is, tehát a Káel Csaba vezette Filmintézet is talán ennek a hatáskörébe kerül, de hát ezek pletykák, szóbeszédek, itt minden szóban zajlik, nagyon ritkán zajlik valami írásban.