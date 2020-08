Meghalt Reigl Judit, az egyik legdrágább magyar művész

97 éves korában meghalt a Kapuváron született, de Franciaországban kiteljesedő és élő Reigl Judit Kossuth-díjas festőművész, az egyik legismertebb magyar kortárs művész, közölte a Kalman Maklary Fine Arts pénteken az MTI-vel.

A galéria közleménye szerint a művész a Marcoussis-ban található Bellejame idősek otthonában halt meg, ahova egy hónapja került egészsége védelmében.

"Talán a legsikeresebb és legjobban rajongott magyar származású kortárs művészt vesztettük el, akinek emléke alkotásain keresztül mindig élni fog" – fogalmazott közleményében a galéria.

Reigl Judit művei megtalálhatóak a világ legfontosabb amerikai és európai múzeumaiban, köztük New York-ban a Modern Művészetek Múzeumában (MoMA), a Metropolitan és a Guggenheim Múzeumban, a párizsi Georges Pompidou Központban és a londoni Tate Modernben.

A 2008 és 2019 közötti időszak aukciós eredményeinek összesítése alapján az elmúlt években Reigl Judit alkotásaiért fizették a legtöbbet, a festő 871,7 millió forintos bevétellel került a lista élére. "Reigl jelentőségét mutatja, hogy az élő művészek legdrágábban eladott tételeinek top20-as listáján 18 az ő műalkotása" – írtuk tavalyi cikkünkben.

Némedy Judit néven született Kapuváron, majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István tanítványa lett, majd 1946-tól 1948-ig – egy ösztöndíjnak köszönhetően – Olaszországban folytatta tanulmányait. Reigl nyolcszor próbált meg Magyarországról nyugatra szökni, de ez csak a kilencedik alkalommal sikerült neki – itthon olyan politikusok portréinak elkészítésével bízták meg, mint Sztálin, Rákosi vagy Gerő. Ausztrián, Svájcon, Németországon, Belgiumon keresztül jutott el Párizsba, ahol 1950-ben telepedett le. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Hantai Simonnal, aki két évvel előtte érkezett Franciaországba. 1963 óta Marcoussis-ban élt.

1954-ben lett kiállítóművész Franciaországban, első párizsi kiállítását mindjárt André Breton rendezte. "Befutott, de őt ez látványosan nem érdekelte. Amikor úgy érezte, hogy az irányzat béklyóba köti, szakított a szürrealistákkal és elvonult egy Párizs melletti kis faluba, ahol istállóból átalakított műteremlakásában szabadon festhetett – saját normái, elképzelései szerint" – írta róla Gulyás Gábor, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója a Papageno tavalyi cikkében.

Reigl Judit első önálló magyarországi kiállítását a Műcsarnok rendezte 2005-ben, öt évvel később a debreceni MODEM mutatta be a műveit (ezen személyesen is részt vett), tavaly pedig az Ybl Budai Kreatív Ház, továbbá több fontos művét is látni lehetett a Ferenczy Múzeum Magyar szürrealizmus című kiállításán.