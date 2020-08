Meghalt Bogdán László író

Kolozsvárott elhunyt Bogdán László székelyföldi író, újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, tudósít az MTI. Az író, költő Szepsiszentgyörgyön született 1948-ban, fiatalkorában a helyi Megyei Tükör című lapnál dolgozott. A nyolcvanas évek végén A Hét hetilapot szerkesztette.

Fotó: mmakademia.hu Bogdán László

A kilencvenes évektől a Háromszék főmunkatársaként főként kulturális és közéleti témákról írt. Most is a lap közölte az író halálhírét. Íróként sokat publikált, évente több verses- és prózakötete is megjelent. Az évek során elnyerte a Márai Sándor-, a József Attila-díjat, az MMA 2011-ben választotta tagjai sorába.

Tisztelői visszaemlékezése szerint széles látókörű gondolkodóként, rendkívül sokoldalú érdeklődésű értelmiségiként a háromszéki kulturális élet meghatározó személyiségei közé tartozott.