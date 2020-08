Hüllőkeltető és gyurcsányozás: egyre élesedik a Színművészeti miatti vita

A kormányközeli médiagépezet mostanra megtalálta a megfelelő narratívát a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) modellváltása kapcsán:

Ahogy arról beszámoltunk, indokolatlanul szűk, néhány hónapos határidővel, megannyi ellenséges kormányzati megnyilvánulás után szeptember 1-jével modellt vált az SZFE: fenntartója a kormány helyett egy vagyonkezelő alapítvány lesz. Ennek a vezetésére jelölték ki Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját; a névsorról az egyetemet nem tájékoztatták, a vezetőség csak egy részben másról szóló sajtóhírből értesült erről. A névsorra reagálva felmondott az egyetemen 41 éve tanító Zsámbéki Gábor és az egyik intézet vezetője, Gáspár Máté is, más oktatók és a kulturális élet jeles szereplői pedig einstandnak, gőgös nyomulásnak nevezték a lépést, az egyetem által felállított szakmai feltételrendszernek semmiben meg nem felelő kuratóriumi névsort pedig nyers és tiszta provokációnak.

Az új kurátorok közül megszólalt Rátóti Zoltán és Lajos Tamás is (Világi Oszkár szlovákiai magyar üzletember, a dunaszerdahelyi focicsapat tulajdonosa pedig megüzente, hogy nem akar nyilatkozni), de Vidnyánszky Attila csak napokkal később, a köztévé M5-ös kultúrcsatornájának Híradójában nyilatkozott. A híradó megtalálta azt a narratívát, amelyben nem a semmilyen létfontosságú döntésbe be nem avatott egyetem az elszenvedő fél, hanem azok, akik megkapták a jogot arra, hogy a fejük fölött bármiről döntsenek, vagyis az új kuratórium.

– szólt a riport beharangozója. A háromperces riportban az egyetem minden fontos ügyéről és kinevezéséről döntő testület elnöke mindössze annyit mondott a konkrétan az SZFE-t érintő kérdésekről, hogy ott új korszak és építkezés kezdődik, „sokkal nagyobb szabadság, sokkal nagyobb lehetőséghalmaz” lesz, „tiszteletben tartva azt, ami van”.

A riport nagyobb része viszont az egyetem ügyeire sem formálisan, sem informálisan, sem közelről, sem távolról semmilyen befolyással nem bíró Gyurcsány Ferencről szólt. Gyurcsány ugyanis augusztus 1-jén kiírta a Facebookra, hogy „Vidnyánszky és társai addig maradnak, amíg Orbán. Utána buknak. Sőt! Minden értelemben földönfutók lesznek.” A bejegyzés semelyik oldalon nem aratott komoly sikert, Tamás Gáspár Miklós például a Hvg.hu-n írta meg róla, hogy „Gyurcsány Ferencet, aki hosszú évek óta egyetlen értelmes politikai javaslattal nem szerencséltetett bennünket, nem fűti semmi más, csak az Orbán Viktor elleni üres, artikulálatlan gyűlölete. Ez a gyűlölet eléggé elterjedt ahhoz, hogy átkozódása híveket szerezzen az átkozódónak, de hogy jogállam nem lesz ebből a szellemből, amely Gyurcsánynak és híveinek a kebelét eltölti, az biztos”. A Demokratikus Koalíció elnökének kijelentéseitől az SZFE is elhatárolódott (erről később).

Mindenesetre a köztévében csak arra jutott idő, hogy erről kérdezzék Vidnyánszkyt, aki el is mondta róla:

De ezután a kulturális csatorna híradójában még ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt is kikérdezték a Facebook-bejegyzésről (ő „szájhősnek vagy politikai terroristának” nevezte Gyurcsányt). Így az egyetemi tanárok felmondásairól és tiltakozásáról, a kuratórium feladatairól, az egyetem jelenlegi vezetéséről vagy a velük való együttműködésről már nem jutott idő kérdezni a műsorban.

Karsai György, az SZFE tanára Rátóti Zoltán korábbi nyilatkozatára reagált egy hosszú, a mondatokat részletesen és szakmai alapon elemző nyílt levéllel. Ahogy azt megírtuk, a kuratórium tagja, Rátóti Zoltán színész-rendező a Mandineren azt nyilatkozta, őszintén nem érti a mérhetetlen ellenállást. Bevallotta, hogy mivel sosem tanított az egyetemen, csak hallomások alapján állíthatja, hogy ott bajok lennének az oktatással, de azt kijelentette, „a polgári színházakból nem volt szinte egyetlen tanár sem az utóbbi években”, mindazonáltal „a változástól nemcsak félni kell, hanem türelemmel kezelni”. Rátóti szerint nem az új kuratórium hordoz veszélyt: „A legnagyobb veszély szerintem most az, hogy egyre mélyebbre ássák magukat az árokba”, az egyetem polgárságának tagjai pedig „magukat akarják kivéreztetni az ellenállás elnyújtásával”. Mindezek után közölte: „A kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni.”

Karsai rámutatott: nem „ellenállás” van az egyetemen, hanem „tiltakozás és elkeseredettség”, mivel a kuratórium vagy a kormány még mindig nem közölte a működés, együttműködés valódi feltételeit, sőt szóba sem álltak velük. Felteszi a kérdést, mi az a polgári színház, és emlékeztet,

Vidnyánszky Attila például tartott kurzust az SZFE-n, „amelyet nem fejezett be, a vizsga elmaradt (…) Legközelebb fél évet kellett volna tanítania a Háry Jánost, de csak háromszor jelent meg, sajnos meg sem izente, hogy nem jön többet, a vizsga elmaradt.”

Rátóti Zoltán a hosszú levélre mindössze egy rövid gyurcsányozást válaszolt:

Kedves Gyuri!

Biztos vagyok benne, hogy most sok piros pontot kaptál azoktól, akik elvárták tőled, ne hagyd szó nélkül a velem megjelent interjút az SZFE átalakításáról. Abban is biztos vagyok, hogy a társaid most vinnyogva röhögnek azon, milyen »szellemesen szedted darabjaira« a mondataimat.

Egy dolog azonban nagyon zavar és sokat ront azon a képen, ami eddig bennem élt rólad: kötelességednek érezted kifigurázni a nyilatkozatomat, ám Gyurcsány Ferenc Vidnyánszky-ellenes kirohanását szó nélkül hagytad – mint mindenki a szakma liberális oldalán. Így hallgatásotok egyetértést feltételez – ez mély csalódást okoz nekem, és szerintem sokakat elgondolkoztat, hogyan tovább, hogyan várható el így értelmes párbeszéd?

Végül hadd kérdezzem meg: most jobb? Most jobb érzés, hogy rajtunk próbáltatok röhögni? Közelebb kerültünk a megoldáshoz?

Üdvözlettel:

Zoli